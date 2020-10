Annabelle-Eddie loyalista: Abante abot hanggang Berverly Hills

How time flies talaga, Dondon (my dear editor), aba, naka-three years na pala ang PRAGE Management Services, Inc. bilang publisher ng Abante at Abante TONITE, huh!

Actually, bago pumasok sina Boss Rey Marfil at Sir Gil Cabacungan, bilang big bosses, bilang na bilang ko lang sa mga daliri ko sa kamay ang ilang beses na pagdalaw ko sa Abante office.

Bale 2004 ako nagsimulang maging entertainment columnist ng Abante TONITE (sister tabloid ng Abante), pero hindi naman madalas na magkaroon ng events sa opisina, o kahit Christmas party, kaya hindi talaga ako nagkaroon ng chance noon na makilala ang mga taga-editorial office.

Pero nang pumasok nga ang PRAGE Management Services, Inc. bilang bagong publisher ng Abante at Abante TONITE, naging regular na ‘yung pagpunta sa office ng entertainment columnists dahil madalas ngang magpatawag ng meeting sina Boss Rey at Sir Gil, kaya mas naramdaman talaga namin na parte nga kami ng tabloid na ito!

Actually, dahil nga sa dalawang big bosses natin, nagkaroon pa tayo ng Viber group kung saan ay napag-uusapan natin ang showbiz news, issues at kung ano-ano pa.

Sa totoo lang, Dondon, ‘katuwa rin kasi sina Boss Rey at Sir Gil dahil parang kabarkada lang natin sila at hindi ka mangingilag na kausap, kaya ang saya-saya lang kapag kasama natin sila o ka-chat sa ating Viber group!

Siyempre, may pagkakataon din na ngangaragin nila tayo, lalo na si Sir Gil, kapag may big showbiz news na pumutok.

Madalas din na nagpi-feed sina Boss Rey at Sir Gil ng inside scoops na pinapa-follow-up nila sa atin.

Pero hindi lang ‘yan ang changes na napansin ko sa pagpasok nila sa Abante, dahil pati mga personal na bagay sa atin ay concerned din sila.

Sila ‘yung big bosses na madalas na nakakabatian ko ng “Good Morning” sa text at kukumustahin ka talaga.

Noong naka-“lockdown” nga ako sa Los Angeles, California dahil nga sa COVID-19 pandemic, palagi akong kinakamusta nina Boss Gil at Boss Rey.

At noong mag-cover ako ng protest sa Beverly Hills at nagkagulo’t nagka-looting pa, panay rin ang tawag nila para ipaalalang mag-ingat ako.

‘Yung ganoong concerned ng big bosses natin ang dahilan kung bakit kahit naiiyak na ako sa situation that time sa Beverly Hills, tinapos ko pa rin ang live coverage ko sa Abante News Online Facebook page natin.

Alam mo ba, Dondon, sa tuwing nakakakuwentuhan ko si Annabelle Rama tungkol sa Abante, parang nae-excite rin siyang makilala ang big bosses natin dahil feel na feel din niya ang pagbabago for the better sa favorite tabloids niya.

Yes, isa nga si Bisaya, plus her family, including her husband Eddie Gutierrez, mga anak na sina Ruffa, Richard, Raymond, Elvis, at iba pa, sa mga loyalista ng Abante.

Ang palagi ngang bilin ni Bisaya sa pinabibili niya ng mga diyaryo ay siguraduhing may Abante at Abante TONITE, huh!

Ang bongga!

Anyway, kahit sa sinasabing “new normal” dahil sa COVID-19 pandemic, heto nga tayo’t doing our best at wala pa ring tigil sa para makapaghatid ng latest showbiz news, issues and scoops dahil na rin sa matinding suporta ng ating big bosses dito sa PRAGE Management Services, Inc. for the past three years at sa maraming mga taon pa rin na itatagal ng Abante, at siyempre ng lalo pang pinalakas na Abante News Online, huh!

TV5 umingay dahil kay Albee Benitez

In fairness sa Brightlight Productions ni former Congressman Albee Benitez, parang mas naging maingay ang TV5 after ng announcement ng kanyang shows, huh!

Ang Papa Albee nga ni Manay Lolit ang major blocktimer ngayon ng TV network na pinangungunahan ni Mr. Manny V. Pangilinan.

Pasabog nga agad ang six shows ng Brightlight Productions, sa pangunguna ng “Sunday Noontime Live” na ang mga host ay sina Piolo Pascual, Maja Salvador, Donnie Pangilinan, Jake Ejercito at Miss Universe 2018 Catriona Grey na magpa-pilot telecast na sa Sunday.

Siyempre, after ng “SNL” ay pilot telecast na rin ng “Sunday ‘Kada” na ang major cast naman ay galing sa tinigbak na gag show ng ABS-CBN, ang “Banana Sundae”.

Makikipagsabayan naman starting Monday si Billy Crawford sa mga dati niyang kasamahan sa “It’s Showtime” dahil simula na ng “Lunch Out Loud” nilasa TV5 with Alex Gonzaga, Ariel Rivera, K Brosas, Bayani Agbayan, Wacky Kiray at iba pa.

May “Oh My Dad!” naman na pinagbibidahan nina Ian Veneracion, Dimples Romana, Sue Ramirez, Ariel Ureta and Ms. Gloria Diaz (na deserving naman na may “and” at “Ms.” Sa billing dahil siya ang first Miss Universe natin noong 1969).

Siyempre, si Papa Albee rin ang producer ng “Rated Korina” ni Korina Sanchez na sa simula pa lang ay controversial na dahil mas pinaburan nga raw ng Brightlight Productions ang misis ni Mar Roxas over Kris Aquino, ‘noh?!

Meron ding “I Got You” sina Beauty Gonzales, RK Bagatsing at Jane Oineza.

Bukod diyan, may iba pa raw shows si Papa Albee na binubuo, kaya naman marami talaga siyang kinabog sa mundo ng telebisyon, huh!

Dimples agrabyado sa billing kay Ian

Going back to “Oh My Dad!” may ibang nakapansin sa billing ni Dimples.

Sabi ng mga intrigero, bakit daw pumayag si Dimples na mas maliit ang billing niya compared to Ian at nasa second line lang, huh!

Pero, teka! Bakit ba mas marunong pa sa billing ang iba, eh, mukha namang walang reklamo si Dimples sa bagay na ‘yon.

Sa tanong naman kung bakit walang picture si Ms. Gloria sa layout ng poster ng “Oh My Dad!”, ang sagot ay hindi kasi pumayag na mag-pictorial ang nanay ni Isabelle Daza.

Limited kasi ang labas ni Ms. Gloria sa bahay at separate pa pala sa lock-in taping nila ang pictorial for the poster ng “Oh My Dad!”, kaya hindi na siya pumunta, kaya walang issue sa kanya wala man ang picture niya doon, huh!

Anyway, ‘yung lock-in taping naman daw ng “Oh My Dad!” ay sobrang sinunod ang health and safety protocols na pinatutupad ngayong “new normal” at mahigpit daw ang producer nilang si Atty. Jojie Alonso (siya ang namahala sa production).