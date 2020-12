Ann Reinking pumanaw na

Pumanaw sa edad na 71 ang Broadway icon na si Ann Reinking.

Ayon sa kapatid nito, pumanaw si Ann habang tulog ito sa kanyang hotel room sa Seattle, Washington. Binisita raw ni Ann ang kanyang kapatid at sister-in-law. Yun na pala ang huling pagkakataon na makikita nila itong buhay.

Isang actress, dancer, at choreographer si Anne for 30 years. Nakilala si Ann sa pagganap niya bilang Roxy Hart sa musical na Chicago in 1977 at sa revival nito on Broadway in 1996. Nanalo si Ann ng Tony Award in 1978 for Best Choreography para sa Chicago.

Lumabas din si Ann sa mga pelikulang All That Jazz (1979), Annie (1982) at Micki & Maude (1984).

Naugnay romantically si Ann sa kanyang mentor, ang Oscar winning director/choreographer na si Bob Fosse. Ginawa pang mini-series ang love story nila noong 2019 titled Fosse/Verdon. (Ruel Mendoza)