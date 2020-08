Anjo laos para kalabanin ang Eat Bulaga

Siguro naman ay expected na rin ni Anjo Yllana ang posibilidad na umani siya ng bashing at hate messages dahil sa diumano’y pagre-resign niya sa Eat Bulaga.

Walang kaso ang pagre-resign sa longest running noontime show, ang ibinabato sa kanyang pamba-bash ngayon ng netizens, ang pagre-resign niya at paglipat sa Net 25 at diumano’y pagtanggap sa noontime show ng INC network na itatapat daw sa Eat Bulaga.

Hindi pa man nagsisimula ang show, natutuldukan na ito ng netizen. Nandiyang, “Good luck kung tatagal yan.” “Wala pang nakatalo sa Eat Bulaga, ikaw pa ba Anjo na has been na?” At pati ang issue ng Yllana Brothers na umabot daw ang reklamo sa Tulfo ay inuungkat din ng mga nagsulputang bashers niya ngayon.

Kung titingnan, bawat aspeto, alam naman ni Anjo na imposibleng umalagwa ang show na tatapat sa Eat Bulaga, how much more sa network na halos 1 to 3 percent pa lang din yata ang rating shares.

Rhian wala nang pambayad sa apartment

Dahil nag-premiere sa Netflix ang ang movie nina Rhian Ramos at JM de Guzman na “Kung Paano Siya Nawala” nag-IG Live si Rhian at nag-chikahan sila ni JM.

Nagpa-pack na ng gamit si Rhian dahil iiwan na nito ang sariling apartment sa BGC at babalik daw siya ng Alabang sa bahay ng mommy niya.

Alam namin, kasama ni Rhian sa unit ang boyfriend during lockdown, so siguro, mas pinili nito ngayon since wala pang makapagsabi kung hanggang kailan nga ang “uncertain situation” na bumalik muna sa pamilya niya.

Katwiran ni Rhian, at least daw do’n, masaya at makakakain siya ng luto ng mommy niya. At dito nalaman ng mga followers nila na naipagluto na rin si JM ng mommy ni Rhian. Sey kasi nito, nami-miss na raw niya ang food ng ina ni Rhian.

Mega ‘natakot’ kay Gabby

Parang teenager pa rin ang Megastar na si Sharon Cuneta sa mga hirit nito sa kanyang social media account patungkol sa first & ex-husband na si Gabby Concepcion.

Nag-post na naman kasi si Sharon tungkol sa panganay na anak na si KC Concepcion at napa-reminisce dahil sa guesting ni KC sa show ni Luchi Cruz-Valdes sa TV5.

Nakiusap si Sharon sa mga follower na i-tag na lang daw si Gabby.

“We haven’t unblocked each other on IG. For world peace,” sey niya.

Dahil sa walang katapusang away-bati nila ng ex-husband kaya nauwi na sila sa pagba-block. Pero, kinorek si Sharon ng mga follower niya.

Sinabihan si Sharon na hindi raw puwedeng ma-block nila ang isa’t isa, na kapag na-block na ng isa. Nasabi na ni Gabby na never niyang blinock si Sharon, so it means, si Mega ang nam-block sa kanyang ex.

Nakiusap ang mga follower nila na i-unblock na niya ito para makita rin ni Gabby ang mga post niya.

Natatawang sinagot ito ni Sharon nang, “di nga?! Di ko alam yon. Yoko try. Takot ako! Hahaha.”