Anji, Nico nakakakilig harutan

In love na ba si Anji Salvacion? ‘Yan ang tanong ng mga fan.

Kapansin-pansin kasi ang closeness nila ng online influencer na si Nico Matugas na in fairness ay talagang may dating.

Sa “Star Magic Inside News” interview ni Anji, nilinaw ng Kapamilya singer na magkababata sila ni Nico noong nasa Siargao pa lamang siya.

“Childhood bestfriend ko siya. Best friends kami since I was in Grade 8, since when we were 13. We’re really close din po. He’s one of the people that keeps me grounded and one of my truest friends when I was little then,” sabi ni Anji.

Kuwento pa ni Anji, “Nag-audition ako noon sa isang contest sa Siargao. My mom talaga pushed me eh. Talagang, ‘I’ll drag you all the way there!’ ‘Ganun si Mommy! ‘Tas ‘yung ginawa rin ni Mommy just for me to audition, nag-audition din siya! Because of that din I got to meet Nico,” pagbalik-tanaw niya.

Gusto raw niyang pahalagahan ang meron sa kanila ngayon, at talagang she’s doing everything she can na ma-protektahan ang kanyang close friend.

“As much as possible din, I want to protect him and our friendship kasi this industry rin, parang ‘pag na-ano siya sa public eye everything will be chaotic. As much as possible din, I want to protect him from the bashing kasi everybody’s telling him din na ayun clout chaser daw but they don’t know that we’re friends way before.”

Pero kahit na talagang close friends lamang daw sila ay kilig to the max pa rin ang kanilang mga fan sa mga video ng harutan nila together. May isa ngang video online na makikita na sinosorpresa ni Nico si Anji ng bouquet of flowers sa isang event. Kitang-kita rin na kapag magla-livestream sila together ay dikit na dikit sila sa isa’t isa.

Siyanga pala, excited na si Anji sa kanyang solo digital concert na “Feels” na gaganapin sa Abril 30. (Dondon Sermino)