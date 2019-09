Ani ng mga magsasaka ikolateral

DAPAT umanong gamitin ng mga magsasaka ang kanilang ani bilang kolateral sa utang para ma-sustain ang kanilang operasyon sa gitna ng pagbuhos ng mga imported na bigas dala ng Rice Tariffication law, ayon kay Senador Francis ‘Kiko’ Pangilinan.

“Naniniwala ang ating mga magpapapalay na panibagong paghihirap ang dala nitong Rice Tariffication Law dahil dinelubyo sila ng imported rice na unti-unting pumapatay sa kanila at sa local rice industry,” pahayag ni Pangilinan.

“They need all the help they can get, such as subsidies and loans, so that they will keep on planting and harvesting and cultivating the country’s farm lands,” ayon sa dating secretary on food security.

Sa inihain niyang Senate Bill 632 o Warehouse Receipts Act of 2019, ang 1-7 taong gulang na Warehouse Receipt law ay ia-update para payagan ito.

Ang warehouse receipt, paliwanag ni Pangilinan, ay isang commercial document na nagpapatunay na kanya ang produktong inilagak sa warehouse.

Sakop ito ng Warehouse Receipt Law na ginawang batas noong 1912.

Malaki aniya ang maitutulong ng naturang panukala dahil sa epekto ng Rice Tariffication Act kung saan bumagsak ang presyo ng palay ng 17% kumpara sa presyo noong 2018. (Dindo Matining)