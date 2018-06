Angkat na ng bigas bago maubusan ng suplay – Digong

DAHIL sa lumalaking populasyon, hindi nakakatiyak si Pangulong Rodrigo Duterte na magiging rice sufficient ang bansa.

Sinabi ng Pangulo na kahit malaki ang mga lupain sa Minda­nao ay hindi naman ito mapakinabangan dahil sa halip na taniman ng palay ay tinatayuan ito ng mga gusali at establisimyento.

Kinukulang na aniya ng lupa kaya mahirap maabot ang target ng pagiging rice sufficient ng bansa.

“Kasi sa Mindanao, the choice lands sere eaten up by the cash crop guys. Iyong food crop wala na masyado. And if you’d ask me, in the next how many years, we will just have to import rice. I do not believe that we can be rice sufficient. ‘Yung sinabi ni Piñol na at the years end, istorya man lang ‘yun,” anang Pa­ngulo.

Dahil dito, sinabi ng Presidente na kailangan talagang mag-import ng bigas bago pa man maubusan ng suplay ang bansa.

Sinabi pa ng Pangulo na sinisikap ng gobyerno na makontrol ang populasyon subalit hindi sa paraang kitilin ang buhay na nasa sinapupunan ng isang ina.

Sa kabila nito, hindi naman aniya tumitigil ang gobyerno sa paghahanap ng paraan para hindi magutom ang mga Filipino.

“We are not yet really in the overpopulated world. We are trying to control Filipinos by not really imposing any abortion or any whatever that destroys the human life in the womb of the mother. But ‘yung tao napakarami,” dagdag pa ng Pangulo.