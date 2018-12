Angkas pinatigil ng SC

NAGPALABAS ng temporary restrai­ning order (TRO) ang Supreme Court (SC) na nagpapatigil pansamantala sa ope­rasyon ng motorcycle ride-sha­ring app na Angkas.

Kasabay nito, binigyan din ng pahintulot ng SC ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na hulihin ang mga rider ng Angkas na hindi tatalima sa kautusan.

Inilabas ng SC ang TRO sa pamamagitan ng isang resolusyon noong Dis­yembre 5 kaugnay sa kautusan ng Mandalu­yong Regional Trial Court Branch 213 na sinang-ayunan ang petisyong inihain ng Angkas operator na DBDOYC Inc.

“The Court, without necessarily giving due course thereto resolves to: Issue a temporary res­training order, effective immediately and conti­nuing until further orders from this court,” nakasaad sa dalawang pahinang resolusyon ng SC na inilabas kahapon.

Bukod dito, inatasan din ng SC ang petitioner na sumunod sa rules of court sa pamamagitan ng pagbabayad ng P1,000 para sa she­riff’s trust fund at pinagsusumite rin ng certified true copy ng order ng korte noong Agosto 20 sa loob ng limang araw.