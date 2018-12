Angkas, habal-habal huhulihin na sa Cebu

SINIMULAN na ng mga operatiba ng Land Transportation Franchi­sing and Regulatory Board (LTFRB­) 7 sa Central Visayas ang paghuhuli sa mga Angkas rider bilang pagtugon sa inilabas na kautusan ng Supreme Court.

Ang utos ng korte ay itigil pan­samantala ang pagbibiyahe ng mga motorsiklo na may hawak na res­training order mula sa mababang korte na hindi huhulihin ang mga app-based ride-hailing motorcycle.

Sa kabila nito, paliwanag ni Mayor Tomas Osmeña na ang inilabas na kautusan ng korte ay labag sa pangangailangan ng mga residente na naninirahan sa kabundukan na kung saan habal-habal lamang ang tanging transportasyon ng mga tao doon

Ayon kay LTFRB-7 chief Eduardo Montealto, Jr., kasama din sa huhulihin ang mga habal-habal na nag-o-operate sa ilang kabundukang barangay sa Cebu.

Paliwanag ni Montealto na ang mga motorsiklo na may sakay at tumatanggap ng bayad ay iligal. Ang mga habal-habal na bumibiyahe sa mountain barangays at ang mga urban-version Angkas ay walang prangkisa mula sa pamahalaan.

Dagdag pa nito na anumang sasakyan na nagsasakay ng pasahero na may bayad ay maituturing na colorum. Delikado at hindi ligtas ang buhay ng mga pasahero nito kung sakaling magkaroon ng aksidente. Kaya naman mandato ng LTFRB na hulihin ang mga colorum na sasakyan maging ang ‘habal-habal’ at Angkas.