Angkas Binubutasan Ng DOTR

NAHANAPAN ng butas ng Department of Transportation­ (DOTr) ang ride-hailing company na Angkas.

Ayon sa DOTr, nilabag ng Angkas ang batas dahil hindi nito ipinaaalam na dayuhan ang nagmamay-ari ng kompanya.

“…in a blatant display of defiance and arrogance, not how Angkas or DBDOYC (its registered corporate name) did not disclose to the riding public that it is a 99% foreign-owned corporation,” sabi ng DoTr kahapon.

Dahil ang motorcycle taxi service ay maituturing na common carrier, nanindigan ang DOTr na nilalabag ng Angkas ang batas dahil 60% Filipino-owned dapat ang mga common carrier.

Sabi ng DoTr, nasa record ng Securities and Exchange Commission na ang Angkas ay 99.996% na pag-aari ni Angeline Xiwen Tham, isang Singaporean na nasa P9.8 milyon ang halaga ng subscribed share sa kompanya. Si Tham din ang nakarehistrong presidente ng Angkas sa SEC, sabi ng DoTr.

Pinaalala ng DoTr sa Angkas na bumibiyahe lamang ito dahil sa motorcycle taxi pilot study na pinagbigyan­ lamang ng technical working­ group (TWG) sa kabila ng mga isyu nito at ng pagbabalewala nito sa batas sa transportasyon sa negosyo nito.

Tinanong ng Abante ang Angkas tungkol sa isyu ng foreign ownership ngunit wala itong pahayag as of press time.

Dagdag pa ng DoTr, nakikipagkutsabahan pa ang Angkas sa Lawyers for Commuter Safety and Protection (LCSP) para pagdudahan ang TWG at gumagamit pa ito ng professional na PR agency para siraan ang TWG.

Sabi ng DoTr, kung totoong kaligtasan ng pasahero ang layunin ng LCSP, bakit tanging ang pagpasok lamang ng JoyRide ang pinupuntirya nito at bakit ito bulag sa paglabag sa batas ng Angkas.

Samantala, umaabot naman sa 3,000 rider ang nagparehistro sa Joy Ride matapos na lumahok ang mga ito sa pro-government rally sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Dahil dito, umabot na sa higit 7,000 rider ang nagparehistro sa kakompetensiya ng Angkas.

Ayon kay Edwin D. Rodriquez, business Development Adviser ng JoyRide, target nilang makumpleto ang 10,000 rider na ina-allocate sa kanila ng DOTr at Technical Working Group (TWG).

Bago ang registration, nasa 350 kasundo biker ang nag-motorcade mula Welcome Rotonda patungo sa Liwasang Bonifacio.

Ang rally ay inorganisa ng Duterte Quezon City Gladiators kung saan inimbitahan umano nila ang mga rider ng JoyRide at Move it.

“We want them to give them [the riders] a chance. We chose Manila because it is the center capital. Malaki ang lugar, para’ yung mga gusto maging rider madali lang sa kanila kasi nasa sentro. Plano rin naming mag-organisa ng ganito sa other cities of Metro Manila,” ayon pa sa organizer na si Moises Gomez, Ang JoyRide ay pinagsuspetsahang may kapit sa gobyerno kaya agad napasama sa extended pilot run ng DOTR.

Nagpaliwanag naman si Senador Aquilino ‘Koko’ Pimentel III na inendorso niya ang JoyRide upang mabasag ang monopoly ng Angkas sa motorcycle taxi industry. (Eileen Mencias/Juliet de Loza-Cudia)