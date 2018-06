Angeline matindi ang trauma sa intriga kay Sarah

Mukhang ma­tinding trauma talaga ang idinulot kay Angeline Quinto ng pambu-bully sa kanya sa social media (heto ‘yung ginawan sila ng istorya ni Morisette Amon at pinalabas na pinagtawanan nila si Sarah Geronimo) dahil hindi na tinatanggap ng singer/actress ‘yung hashtag na #NoToCyberBullying sa kahit na anong i-post niya sa social media.

Sabi ng isang taga-Cornerstone (her management company) na nakausap ko kahapon, lahat daw talaga ng post ni Angeline ay nandoroon ang hashtag na ‘yon.

So, kumusta na ba ‘yung anti-cyber bullying complaint na inihain niya sa PNP Anti-Cybercrime Group?

“Tuloy ‘yon, pero wala pa lang akong update sa ngayon,” sabi naman ni Ms. Cynthia Roque ng Cornerstone.

———–

Pokwang wala nang problema sa ABS-CBN

Kahapon ay nag-post sa kanyang Instagram account (@itspokwang27) ang comedienne na si Pokwang habang nagluluto ng pakbet.

Sabi ni Pokwang, may bisita raw kasi siya for lunch, kaya busy ang kanyang magic palayok. Talagang palayok nga ang gamit ni Pokwang sa pagluluto, huh!

Nag-message ako kay Pokwang para alamin kung sino ang espesyal na bisita niya?

“Si Momshie Karla Estrada at K Brosas. Wala lang, bonding time lang naming tatlo!” sey ni Pokwang na kilala sa pagiging masarap magluto.

Actually, kahit si Kris Aquino nga na kilalang close kay Pokwang ay madalas din niyang ipagluto.

Maraming mga celebrity ang ipinagluluto ni Pokwang dahil panalo talaga ang kanyang mga putahe at ang pangarap nga ng comedienne ay magkaroon ng kanyang sariling cooking show!

‘Yung cook book nga niya na Patikim Pokie ay best seller at magkakaroon na nga ng second edition this year at marami yata sa mga recipe ay pinagtulungan nila ng kanyang lovey-dovey na si Lee O’Brien.

Anyway, ‘yung pagbisita sa kanya ni Karla kahapon ay napag-usapan nila nang mag-taping ang Magandang Buhay sa lugar niya sa Antipolo na ipinalabas naman kahapon.

In fairness, maganda ang episode na ‘yon ni Pokwang sa Magandang Buhay, kaya ang sabi ng mga fan, sana raw ay wala na talagang humarang sa pagbabalik-telebisyon niya at magpatuloy na ang paglabas niya uli sa Kapamilya network.

“Bongga nga Mare (paboritong tawag niya sa mga katsikahan), hahaha!” sey ng comedienne na dinugtungan ko ng, “So, wala na ring problema sa pagbabalik-TV mo?” na sinagot naman niya ng, “Ok naman lahat, maayos!”

Well, sana nga magkaroon na ng regular TV show si Pokwang dahil madalas niyang sabihin na kailangan niyang mag-work uli para sa future rin ng bago niyang anak na si Baby Malia!

———–

Janella, Elmo ‘nganga’ pa rin sa project

May ilang mga fan ng ElNella love team ang nagtatanong kung kailan ba magkakaroon ng series uli sa ABS-CBN sina Elmo Magalona at Janella Salvador, pero ‘yung tinanungan ko kahapon, nagsabing wala pa at for pitching pa ang next series ng dalawa.

Eh, type ng mga fan nila na magka-project na kaagad sila dahil sobra nga silang nag-react sa So Connected ng Regal Entertainment kung saan ay kay Jameson Blake muna ipinareha ang young actress, huh!

Para sa mga fan ng ElNella love team, kay Elmo talaga bagay lang si Janella. Pero mukhang magdi-disagree sa kanila ang nanay ni Janella na si Jenine Desiderio, huh!

Hahaha!