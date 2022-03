Angeline handa nang manganak

Sabay pa yatang manganganak sina Angeline Quinto at Winwyn Marquez ngayong April.

Nasa 8th month na ang pinagbubuntis ni Angeline na ibinahagi niya sa Instagram na nagpapakita ng paggalaw ng baby sa kanyang sinapupunan.

Sa parehong post makikita ang photo ni Angeline na malaki na ang tiyan niya. Nagpahayag na nang pagkasabik si Angeline na manganak.

“I’m 31 weeks pregnant and counting kicks…came from my doctor today and happy to share with all of you that my baby boy is growing healthy and strong! I can’t wait to meet you anak,” sabi ni Angeline.

Samantala, ilang linggo na rin lang ang hihintayin ni Winwyn sa panganganak.

Kahit kabuwanan na ni Winwyn, nagagawa pa niyang gumiling sa Tiktok.

Binubuhos daw niya ang kanyang lakas sa pagsasayaw, dahil malapit na nga siyang magsilang.

Parehong hiyang sa pagbubuntis ang dalawa at hindi man lang napingasan ang kani-kanilang mga ganda.

Fresh at masaya pa rin ang aura nina Angeline, Winwyn sa kanilang mga post. (Rey Pumaloy)