Angeline bet ng mga US producer

Beverly Hills, CA. — Yes, Dondon (my dear editor), excited akong manood ng ’10Q’ anniversary concert ni Angeline Quinto ngayong Friday night (bukas ng mga 10:30am sa atin) na magaganap sa City National Grove of Anaheim dahil si Ms. Pen de Leon-Manahan ang producer noon.

Bale ‘yon ang first show ni Angeline at ng BuDaKhel group nina Bugoy Drilon, Daryl Ong, Michael Pangilinan dito sa Amerika dahil nag-two shows muna sila sa Canada.

Siyempre, madalas ko nang mapanood mag-show si Angeline, pero ang BuDaKhel, first time ko na mapanonood. In fairness, maganda ang feedback sa kanila sa two shows nila sa Canada. Puring-puri sila ng mga Pinoy roon.

Pero si Ms. Pen, alam ko na excited din na mapanood ang BuDaKhel dahil kahit sa interviews niya noon sa entertainment press ay sinasabi niya na gusto niyang i-produce ng concert ang grupo.

So, hindi na nga ako nagtaka nang tatlong shows ang kunin niya kay Lerma dela Cruz-Cailles para sa ’10Q’ US and Canada tour.

Bukod nga sa Anaheim, kay Ate Pen din ang Seattle, Washington ’10Q’ show on July 10 at ang sa Las Vegas, Nevada on September 23.

Bongga!

Anyway, nakapag-produce na noon si Ms. Pen ng Angeline concert kung saan nakasama ng Kapamilya singer si K Brosas. Noon pa naman ay sinasabi na ng Spotlight Media Entertainment producer na gusto niya si Angeline dahil mabait nga.

Kundi nga lang nagka-COVID-19, malamang na noon pa umulit si Ms. Pen kay Angeline.

Noon nga palang nakatsikahan namin si Angeline at naikuwento sa kanya na puring-puri siya ni Ms. Pen, napa-‘wow’ at ‘thank you’ ang nanay ni Baby Sylvio.

Siyempre, isang malaking karangalan sa mga artista at singer kapag napupuri sila ng mga producer nila lalo na at umuulit sa kanila, ‘noh?!

Patunay lang talaga na mabait si Angeline.

Nang makachikahan nga pala namin last week si Angeline over dinner ay naikuwento niya na miss na miss na niya ang anak na si Baby Sylvio.

Yes, nakakailang beses sila ng video calls ni Baby Sylvio at kahit 4 months old lang ang anak, feel na feel ni Angeline na kinakausap ang baby at parang naiintindihan naman daw siya ng anak.

Actually, feel nga raw ni Angeline na kapag naka-video call sila ni Baby Sylvio ay kinakantahan daw siya ng kanyang anak.

Wow, ang bongga!

BuDaKhel sa Abante

Speaking of ’10Q’ Anaheim show, siyempre, iko-cover namin ‘yon for ‘Anything Goes’ online show namin for Abante Tele-Tabloid (Abante News Online Facebook page).

Actually, marami talaga ang nagre-request na sana ay mapanood nila ang ilang bahagi ng concert na ‘yon dahil fave nga nila si Angeline at ang BuDaKhel.

So, abangan ‘yon soon sa online show namin, huh!

‘Yun na!