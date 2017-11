Angelika suko na sa pulitika

Si Angelika dela Cruz ay isa sa mga cast ng Ika-6 Na Utos na pumapalo nang husto sa ratings sa GMA 7.

Noong pumasok siya roon ay guest appearance lang pala ang sinabi sa kanya pero hanggang ngayon ay nandiyan pa rin siya.

Naging epektibo ang character niya kaya nagtuloy-tuloy na siya.

Masuwerte siya dahil ang tagal nang umeere ang teleserye na number one sa daytime slot.

Bukod sa pag-aartista ay Barangay Chairman pala si Angelika sa lugar niya at kaya abalang-abala ito.

Wala raw siyang balak na tumakbo sa ibang posisyon at pagkatapos niyang maging chairman ay balik na siya sa private life at showbiz.

May dalawang anak siyang inaalagaan at may negosyo rin silang pinagkakaabalahan.

Kaya medyo punong-puno ang schedule niya on a daily basis.

Mabuti at naisingit ni Angelika sa busy schedul­e niya ang Trip Ubusan: The Lolas vs. Zombies.

Maganda ang role niya rito at kaya hindi niya matanggihan.





Paolo pinasasali sina Wally at Jose sa beauty contest

Ang cute ng tatlong lola nang rumampa ang mga ito sa presscon ng pelikulang Trip Ubusan: The Lolas vs. Zombies. Sasabak sa ma­laking laban ang tatlo bilang mga bida sa pelikulang ito.

Pinaghahandaan kasi ng tatlo ang kaarawan ng apo na si Charmaine na si Caprice Cayetano ang gaganap.

Sa title pa lang ay alam na natin na ang tema ng pelikula na may halong comedy being the three are the main characters.

Malayo na ang narating ng mga lola simula nang maipakilala sila sa KalyeSerye ng Eat Bulaga.

Noong pina-flash ito ilang linggo na ang nakakaraan ay akala namin ay pang TV lang ito. ‘Yun pala ay isang malaking pelikula ito.

Si Direk Mark Reyes nga ang direktor nito.

Kaya sigurado kami na maganda at magpapaaliw sa atin ang movie bukod sa pagka-horror nito.

Naaliw lang kami kay Paolo na hinihikayat daw niya sina Wally at Jose na sumali rin sa beauty contest, na siyang type na type niyang gawin.

Pero siyempre, joke lang ‘yon ni Paolo, dahil never naman talagang sasabak sa beauty­ contest ang dalawang komedyante na barakong-barako, no!

Kenneth Medrano ayaw muna sa babae

Si Kenneth Medrano na That’s My Bae winner ng Eat Bulaga ay kasama rin sa cast at in farness ay magaling na o diretso na ang pananagalog bilang isang Cebuano.

Sobra ang pasasalamat ni Kenneth na mapabilang sa pelikulang ito at maski ang mga magulang niya sa Cebu ay napapaiyak sa tuwa.

May mga hindi magandang pinagdaanan si Kenneth gaya ng kumalat an sex video niya. Halos mag-suicide na siya sa sobrang depresyon nang lumabas ‘yon.

Hindi naman niya itinanggi sa mga nangangalaga ng career niya na siya nga ang nasa sex video na iyon na nangyari noong hindi pa siya artista.

Sa pag-amin niya ay lalo siyang prinotektahan ng mga nangangalaga sa kanya. Kaya naman maganda ang itinatakbo ng career niya.

Focus daw siya sa trabaho at walang girlfriend for now.