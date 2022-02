Angelica trending hugot sa ‘magnanakaw’

Pinuri ng ilang mga celebrity ang infomercial ni Angelica Panganiban kunsaan, tila hugot na hugot ito tungkol sa kanyang nakaraan sa kanyang ex.

Ang pinaka-tema na ngayong love month at hanggang election, huwag magpapabudol, lalo na raw sa mga magnanakaw.

Ang galing naman din talaga ni Angelica. Wala siyang binanggit na kahit sinong politiko o presidentiable, kaya safe na safe ang infomercial na tila nagbibigay lang ng warning sa lahat.

Ilan sa mga bonggang hirit ni Angelica na kinaaaliwan din ng mga netizen, “Ilang beses din akong iniwan sa ere. Ilang beses din akong nasaktan. Lagapak, beh! Dapang-dapa! Ninakawan ako ng pag-asa at pangarap.

“Minahal ko e, pinagtanggol ko pa nga sa mga friends ko, pero wala, nganga! Mambubudol pala.

“Ang sakit umasa ha. Nakakapagod din palang maging tanga. Sa ganda kong ‘to, hindi ko deserve. Hindi mo rin deserve.

“I’ve learned my lesson. So sana ikaw rin. Ingat sa mga manloloko.”

“Huwag magpapabudol at huwag sa magnanakaw.”

Ilan sa mga celebrity na pinuri si Angelica ay sina Bianca Gonzalez, Iza Calzado, Kim Chiu at marami pang iba.

Kung may mga puring-puri si Angelica, meron din grabeng mam-bash sa kanya dahil sa ginawa niyang ito. Pero balik sa mga namba-bash kay Angelica na panig sa kanya, “wala naman siyang binanggit pero bakit may tinatamaan?”

Dahil din dito, trending si Angelica.

Bettina ‘nakunan’

Masusundan na sana at matutupad ang kahilingan ni Gummy, anak ni Bettina Carlos na magkaroon ng kapatid.

Nabuntis si Bettina ng mister na si Mikki Eduardo, pero, nagkaroon siya ng miscarriage.

Pinost ito ni Bettina sa Instagram. Sey niya, “We were pregnant and then no more.”

Pero kahit naoperahan si Bettina, hindi niya sinabi kung anong klaseng surgery, pero posibleng D&C (dilation & curettage) o raspa sa tagalog. Kahit na siguradong nandoon ang pain at siyempre, kalungkutan na hindi natuloy ang pagbubuntis niya, mas lumamang pa rin kay Bettina, bilang isang Christian ang pagpapasalamat sa Panginoon.

Sey niya, “Lord, you were so gracious in giving to us and You are still good even in taking away. Thank you for the fresh hope and new joy you gave us even for a short while.

“Thank you for the assurance that one day, in heaven, we will see and be with our child. Thank you for what You give when You take away. What we gain from this loss.”

Nagpaabot naman ng comforting words sa kanya ang ilang mga celebrity moms tulad nina Chynna Ortaleza, Danica Sotto, Rica Peralejo, Miriam Quiambao, Andi Manzano, Nikki Gil.