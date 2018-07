Angelica suko na sa pag-ibig?

Puzzled ang mundo ng social media sa cryptic post ni Angelica Panganiban habang ito ay naka-confine sa hospital due to high fever.

Wala pa namang post ang Kapamilya actress tungkol sa dahilan ng kanyang mataas na lagnat, pero iba-iba ang naging reaksiyon nga sa shout niya.

Ang sabi niya, “Literal…i give up.”

Literal na nag-give up na siya sa pagtitiis sa kanyang nararamdaman pi­sikal kaya nagpasugod na siya sa ospital o literal bang nag-give up na siya sa usaping pag-ibig?

May sariling bersiyon dito ang mga netizen pero si Angge pa rin talaga ang puwedeng magpaliwanag sa give up-give up isyu na ‘yan, huh!

Nagtatanong na rin ang mga tagahanga niya kung dumalaw na ba si Carlo Aquino sa ospital kasi wala ring post tungkol dito, pero siguro naman ay kung hindi busy ang kanyang leading man sa ‘Excess Baggage’ ay tiyak na dadalawin niya.

Get well soon, Angelica!