Angelica natuto sa ‘Hayop Ka’

Number one trending nga ang ‘Hayop Ka’ na isang adult animation film, na tungkol sa buhay ng isang pusa, si Nimfa Dimaano, na naipit sa pag-ibig sa pagitan ng isang macho askal boyfriend, at charming na manlolokong negosyante. Ang ‘Hayop Ka’ ay napapanood sa NetFlix ngayon.

Si Angelica Panganiban nga ang gumaganap na Nimfa Dimaano.

At sabi niya sa interview sa kanya ni MJ Marfori:

“Ang ganda nung movie kasi, may sense, kahit na parang tanga. Kahit na playtime ‘yung dating, na ano ba tong pinapanood ko, pero pag tinapos mo, okey siya, masaya siya. Actually, natuto ako, na dapat magmahal ka ng totoo, ‘wag puro harot, na hindi yung one time big time ka lang,” chika ni Angelica.

Si Sam Milby naman ang isa sa nagboses sa lalakeng karakter.

“My first time to voice for an animation film. So proud of this project. ‘Hayop Ka, The Nimfa Dimaano Story’ finally out on Netflix,” sabi naman ni Sam. (Dondon Sermino)

Robin hindi binayaran nina Piolo, Joyce

At siyempre, join din si Robin Padilla sa Hayop Ka.

“Ginawa ko ang dubbing ng pelikulang ito dahil sa tawa! Sa malakas na tawa ng pinakasikat na director ngayon sa Pelikulang Pilipino na si Bb. Joyce Bernal at ng sikat na Aktor na si Ginoong Piolo Pascual.

“Inalok nila ito sa akin at nagamit ang aming pagkakaibigan para bigyan ko ng buhay ang isang karakter ng sigang kanin na May pusong umiibig! “Moy Romantico” na habang kinukwento nila ay humahagikgik sila at ang pinakamatindi pa sa lahat ay naka-jamming namin ni Bb. Joyce ang sikat na aktres na si Angelica Panganiban na tawa rin nang tawa sa kanyang karakter hanggang umabot kay Arci Muñoz na tawa rin nang tawa noong unang ipakilala sa akin ni Ginoong Piolo Pascual na tawa pa rin nang Tawa,” sabi ni Robin.

“Walang katapusan kakatawa kahit nasa loob na ng dubbing room. Wala na akong nagawa kundi makisama, makigulo na lang sa husay at lawak ng isip nina Bb. Joyce Bernal at Ginoong Piolo.

“Warning: Ito ay bunga ng kanilang malilikot at matatalinong Isip!” saad pa ni Robin.

“Sa totoo po kami pong lahat na mga artista dito at naglatag ng mga boses at lakas ay walang bayad dito baka royalty meron hindi na kami nagtanong dahil ang intention namin ay suportahan ang mga kaibigan namin sa Spring Films na mabigyan ng break ang mga bagong henerasyon ng mga artist sa animation.

“Kailangan nila ng suporta natin. Kailangan natin pagyamanin at palawakin ang talino at talentong ito. In shaa Allāh,” sabi pa ni Robin. (Dondon Sermino)