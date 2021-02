Angelica napagkamalang si Julia Montes

Misteryoso para sa mga netizen ang mga post ni Coco Martin at ng ibang taga-Star Cinema tungkol sa Instagram na ang caption ay, ‘Tara Takas Tayo’.

Sa unang lumabas na photo kasi, makikita na si Coco Martin ang lalake, dahil medyo silip ang kanyang pisngi. Pero, ang kasama niyang babae na nakahawak sa kanyang braso ay hindi masyadong aninag.

Sa unang tingin, parang si Julia Montes nga ito. At `yun din naman ang hinala ng karamihan, na kesyo si Julia `yon, at gusto na nilang tumakas ni Coco.

Ganun din ang kasunod na photo, na mukha naman ni Coco ang makikita, at nakatago naman sa gilid niya ang kasamang babae. At muli, feeling ng mga fan ay si Julia `yon.

Pero dahil panay rin ang post ni Angelica Panganiban sa kanyang Instagram story, nabuo sa isip ng mga fan na baka nga ang aktres `yon, lalo na at may movie sila ni Coco, ang Love or Money, na ipalalabas sa Marso.

Anyway, sa itsura kasi ng girl na mahaba ang hair, iisipin mo ngang si Julia `yon, lalo at halos magkasing-height, halos pareho ng katawan, sila ni Angelica.

So, yun nga, hindi sina Julia at Coco ang bet tumakas, kundi sina Coco at Angelica, at para `yon sa promo ng movie nila.

Anyway, sa Kapamilya teleseryeng “Walang Hanggang Paalam”

naman, muling sisimulan ni Celine (Angelica) ang paghahanap sa anak nila ni Emman (Paulo Avelino) matapos manumbalik ang pag-asa sa puso niyang maaaring buhay pa ito.

Bumaliktad ang mundo ni Celine dahil sa resulta ng isang test na nagpakitang hindi nagtugma ang DNA sample nila ni Emman sa DNA profile ng puso na nasa dibdib ni Lester, ang anak ni Amelia (Cherry Pie Picache), kaya imposibleng puso ito ng anak nilang si Robbie.

Sa kabila naman nito, patuloy na magkukunwari si Celine na mahal niya ang kasintahang si Anton (Zanjoe Marudo) habang pinaplano nila ang kanilang kasal. Ngunit wala namang kamalay-malay si Celine na abala si Anton sa pagbabalik ng operasyon ng iligal na organ trafficking business ng kanilang pamilya.

Kung kumbinsido si Celine na buhay pa si Robbie, pagdududahan ni Emman ang resulta ng DNA test at patuloy na iimbestigahan ang pamilya nina Anton at Amelia.

Nasaan na nga kaya si Robbie kung hindi niya puso ang nasa dibdib ni Lester? Ano ang mga susunod na hakbang nina Celine at Emman sa patuloy na paghahanap nila ng katotohanan at hustisya?

Panoorin ang “Walang Hanggang Paalam” sa A2Z channel sa free TV at sa digital TV boxes gaya ng ABS-CBN TVplus. (Dondon Sermino)