Angelica nagpaalam na: ‘Hanggang dito na lang po ang trabaho ko’

Ang saya ng zoom presscon ng Walang Hanggang Paalam, dahil panay ang biruan, tuksuhan, kulitan ng mga cast, na siyempre ay pinangunahan nina Arci Munoz, Angelica Panganiban, Paulo Avelino, Zanjoe Marudo.

Pero, ang ending, biglang natulala, natameme ang lahat, at nagpalakpakan, dahil sa huling mensahe ni Angelica.

“Dito ako nakapag-decide kung ano talaga ang mahal sa buhay. Masaya ako dahil ang nakasama ko sa project na ito ay ang grupong ito, dahil gusto ko nang magpaalam sa larangan ng teleserye.

“So, maraming salamat sa lahat ng mga nagawa kong project sa ABS-CBN. I’m not leaving ABS-CBN, pero hanggang dito na lang po ang trabahong gagawin ko pagdating sa soap opera.

“Di ba, exciting, masarap panoorin dahil huling project ko na ito. Pa-graduate na po ako sa teleserye. Tatatak ito sa puso ko, dahil marami akong natutunan sa grupong ito.

“So sana mapanood niyo ang huling proyekto na ginawa ko, at sana maging proud kayo sa akin,” pahayag ni Angelica.

Arci Munoz, Angge maldita kay Paulo

Anyway, sa naturang presscon, lumabas nga ang kabaliwan nina Arci, Angelica. Kung titingnan mo nga, parehong baliw-baliwan ang dalawa.

Kaya sabi ni Arci, wala silang ginawa kundi ang magtawanan ni Angelica. At madalas pala, si Paulo Avelino ang biktima nila.

“Ang kawawa si Pau, si Cho Pau. Hahahaha! Pag pinagsama kami ni Angge (tawag kay Angelica), siya ang kawawa,” sabi ni Arci.

So, paano ba hina-handle ni Paulo ang pang-aasar nina Angelica at Arci?

“Nang-aasar lang sila lagi sa set. Okey naman. Kumbaga, may katotohanan na rin naman ang pang-aasar nila. Tanggap ko na rin.

“Natatawa na rin ako sa joke nila. Pag nagsama lang talaga `yang dalawang maldita, ako talaga ang inaasar. Joke lang. Hahahaha!” natatawang chika naman ni Paulo.

Well, mukhang ang paglobo ng katawan ni Paulo ang madalas gamiting pang-asar ng dalawa sa kanya.

“Kawawa talaga ako,” sabi na lang ni Paulo.

Bagong serye ng Dos mapapanood sa buong mundo

Sa gitna ng krisis, ano ang tunay na mahalaga sa isang magulang at sa isang tunay na nagmamahal – ang pamilya, sarili, o tungkulin?

Susubukin ng isang krimen ang mga karakter nina Paulo, Zanjoe, Arci, Angelica, sa kanilang pagsasama-sama sa pinakabagong action-drama serye na “Walang Hanggang Paalam,” na mapapanood na sa Lunes (Setyembre 28) sa buong mundo.

Sa naturang araw, dadalhin ng ABS-CBN ang bagong aabangang kwento ng mga Pilipino sa buong mundo dahil sabay-sabay itong mapapanood sa Pilipinas, Europe, Middle East, Asia-Pacific, Australia, at New Zealand sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, TFC, at iWant TFC.

Kasama rin sa cast ng “Walang Hanggang Paalam” sina Jake Cuenca, JC Santos, Tonton Gutierrez, Lotlot de Leon, Ronnie Lazaro, McCoy De Leon, Mary Joy Apostol, Sherry Lara, Victor Silayan, Javi Benitez, at Cherry Pie Picache. Idinirek ito nina Emmanuel Palo at Darnel Villaflor sa ilalim ng produksyon ng Dreamscape Entertainment.

Abangan ang “Walang Hanggang Paalam” ngayong Lunes (Setyembre 28), 9:20 PM sa cable at satellite TV sa Kapamilya Channel (SKYchannel 8 sa SD at channel 167 sa HD, Cablelink channel 8, G Sat Direct TV channel 22, at karamihan ng cable operators na miyembro ng Philippine Cable and Telecommunications Association sa buong bansa).

Panoorin din ito sa Kapamilya Online Live sa YouTube channel at Facebook page ng ABS-CBN Entertainment, pati na rin sa iWant app o iwanttfc.com, at TFC sa iba’t ibang bansa.