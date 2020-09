Angelica maraming pasabog sa talk show

Inanunsiyo ng Star Cinema na magsisimula na ang digital talk show ni Angelica Panganiban na “Ask Angelica” simula September 25 (Biyernes).

Sa isang maikling teaser, nagpatikim ang Kapamilya actress sa mga mangyayari sa kanyang digital show.

“‘Di ba ang dami-dami talaga nating kinaka-stress? Pero hindi mo ‘yan dapat kimkimin! Dahil nandito ako para pasayahin kayo,” saad niya.

“Kung meron kayong tanong tungkol sa love life and other things pwede natin ‘yan pag-usapan, i-emote natin. Ibuga mo ‘yan!” say pa niya.

Sure ako na maraming pasabog si Angelica sa kanyang talk show. Eh, di ba nga, sa Instagram pa lang ay puro chika na siya, at kapatol-patol talaga, what more sa sarili niyang talk show.

Anyway, sa tsikahan nina Angelica at John Prats sa isang online show, ramdam na ramdam ang pagmamahal ng huli sa una. Hiling nga ni John n asana ay makahanap na ng partner si Angelica, na mamahalin talaga siya.

Mapapanood nga pala ang “Ask Angelica” tuwing Biyernes, 8pm sa Facebook page, YouTube, at Spotify ng Star Cinema. (Dondon Sermino)