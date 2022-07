Angelica humagulgol sa nursery room

Hindi napigilan ni Angelica Panganiban ang maiyak at maging emosyonal. Pinapanood lang daw niya na binubuo ang magiging nursery ng anak nila ni Greg Homan, nao-overwhelm na ang pakiramdam niya.

Sabi ni Angelica sa Instagram, “Habang nakaupo sa binubuong nursery… bigla na lang akong naiyak… napaka overwhelming ng lahat ng ito. Ganito pala ang pakiramdam ng makumpleto ka. Kahit mahirap, kahit nakakapagod, kahit nakakatakot, hindi ka pala magdadalawang isip magbigay lang ng magbigay. Ang sarap makaramdam ng purong pagmamahal. Ganito pala yung pagmamahal ng ina.

“Abot langit ang pasasalamat sa lahat lahat.”

Masaya naman ang halos lahat para sa actress, lalo na ang mga malalapit niyang kaibigang artista.

Tulad ni Bea Alonzo na nag-reply rito na, “I’m so happy for you, Angge. You deserve all the love and happiness.”

Sey naman ni Anne Curtis, “So so happy for you kambal.”

Andi desididong magpaseksi

Balik-alindog ang journey ngayon ng Island girl na si Andi Eigenmann. After nga na manganak sa bunso nila ni Philmar Alipayo, mukhang this time, desidido na si Andi na muling magpa-sexy.

Pinakita nito ang video habang nagi-exercise kahit nasa bakasyon sa Bali, Indonesia.

Kung ang ibang artista, nagpapayat for a comeback or role, si Andi raw, ang purpose o goal lang niya sa kanyang balik alindog program ay dahil ‘yun ang gusto niyang gawin.

“Easing myself back in. No inspiring message to accompany m 1 millionth Day 1 work-out vid this time. Just posting because if its already out there, there’s no goin back. Reached a plateau in my fitness journey for a couple months, but I’m motivated and inspired to push harder once more. For the best reason: because I want to do it!”

Sarah pinarangalan si Richard bilang asawa, tatay

Ilang taon na ngang kasal sina Sarah Lahbati at Richard Gutierrez. Umpisa pa lang ng relasyon ay may mga challenges na silang hinarap. Bata rin si Sarah nang maging nanay ni Zion hanggang sa masundan ng second baby nila na si Kai.

Pati sa kasal nila, hindi nila na-achieve ang grand wedding na plano nila dahil sa pandemic. Pero in all fairness, parang sina Sarah at Richard talaga ay match made for each other.

Sa Instagram post ni Sarah, kahit walang particular reason, binigyang honor nito si Richard at nagpasalamat sa pagiging amazing husband daw sa kanya at pagiging tatay rin.

Para rin kay Sarah, si Richard ang itinuturing niyang “safe place.”

Sey niya, “I wanna thank you for being an amazing husband, for being my safe place, my rock and a great father to Zion and Kai. More importantly, I’m grateful that you continuously bring us close to nature where I feel the most at peace, where the kids are free to run around, play and where we all get to make beautiful memories that we will forever cherish, thanks to you. I love you.

“Lord, thank you.”