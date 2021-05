Angelica ‘di pa napapatawad mga nagpasara ng Dos

Bumuhos ang mensahe ng iba’t ibang Kapamilya star gaya nina Vice Ganda, Anne Curtis, Angelica Panganiban, Kim Chiu, at Julia Montes sa social media para gunitain ang unang anibersayo ng pagpapatigil ng pag-broadcast ng ABS-CBN.

Noong Miyerkules (Mayo 5) kasi, isang taon na mula nang mag-isyu ng cease and desist order ang National Telecommunications Commission sa Kapamilya na ihinto ang pag-ere nito sa radyo at TV.

Ayon kay Vice, sinubukan man daw na tanggalan ang network ng pagkakataong maglingkod ay nananatili pa rin itong “in the service of the Filipino.”

Tweet naman ni Anne, “It’s been a year since we were all left in disbelief. Maraming Salamat sa mga loyal Kapamilya who continue to support ABS-CBN na patuloy gumagawa ng paraan para makapaglingkod, makapamahagi ng impormasyon, balita at makapagbigay saya sa pamilyang Pilipino saan mang parte ng mundo.”

Saad ni Angelica,” Isang taon na. Binusalan at pinatayan ng kabuhayan. Hindi kami makakalimot.”

Nagpasalamat naman si Kim sa supporters na patuloy na sumusuporta sa ABS-CBN at sa mga boss ng ABS-CBN.

“Isang taon ang nakalipas. Maraming salamat mga Kapamilya at hindi niyo kami iniwanan. Maraming salamat sa pagmamahal at suporta ninyo sa ating tahanan. Nawala man sandali hahanap ng paraan upang kayo ay paglingkuran, magbibigay ng saya, inspiration at ligaya sa bawat tahanan na nagpapatuloy sa amin. Maraming salamt to our ABS-CBN leaders Sir MarkLopez Sir @clk117 Tita @cvvidanes for standing up for all of us Kapamilyas. #Kapamilyaforever,” ani Kim.

Kahit hindi naman aktibo sa telebisyon si Julia, nagbigay din siya ng mensahe tungkol sa anibersaryo ng pagka-shutdown ng Dos.

“Isang taon .. Lord, alam namin di mo kame pinababayaan,” sabi niya.

Bukod sa kanila, nag-post din sa kani-kanilang social media accounts sina Ruffa Gutierrez, Yam Concepcion, Karla Estrada, Sylvia Sanchez, at marami pang iba.

Kahit nga napatigil ang pag-ere ng network, tuloy pa rin ang pagsisikap nitong magserbisyo sa mga Pilipino saan man sa mundo. Sa simula pa lang ng pandemic at kahit maraming pinagdaanang pagsubok sa prangkisa nito noong nakaraang taon, ABS-CBN ang nanguna sa pagpoprodus ng bagong shows at episodes para may mapanood ang ating mga kababayan.

Inilaban din ng ABS-CBN ang pagtulong sa mga Pinoy na dumanas ng bagyo noong nakaraang taon pati na sa mga pamilyang naapektuhan ng pandemya.

At kahit wala na sa Channel 2, andito pa rin ang ABS-CBN na nagpapalabas ng shows sa TV5, A2Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa Facebook at YouTube, pati na rin sa iWantTFC, WeTV, at iflix, pati na TFC. (Dondon Sermino)