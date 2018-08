Angelica desperada na, hindi mabubuhay nang walang lalaki

Nagawa na naman ng Kapamilya actress na si Angelica Panganiban na makuha ang atensyon ng maraming netizen dahil sa latest post niya sa social media kunsaan nag-selfie siyang nakasimangot or naka-duck-face siya.

Walang make-up si Angelica at mukhang stressed ang hitsura. Tapos ay nilagyan pa niya ng caption na:

“Eto yung itsura ko nung na realize kong, wala nga pala kong jowa na tatawagan at sasabihin sa kanyang, “pauwi na ko”… (aray koh)”

Dahil sa post niyang iyan ay mara­ming netizens ang nagbigay ng kanilang sari-saring opinion. May higit na 3.9 million followers si Angelica sa Instagram kaya hindi puwedeng walang mag-comment sa iritadang mukha niya.

Karamihan sa mga comment ay tungkol sa paulit-ulit na emote ni Angelica na wala siyang boyfriend. Para raw siyang desperada at ‘di mabubuhay na walang lalake.

‘Yung iba naman ay nakikisimpatiya sa aktres dahil wala nga itong boyfriend. Pero tama na raw ang self-pity emote nito dahil ‘di raw ito nakakatulong sa career niya.

Heto ang ilang mga comment sa aktres:

“Plain jane pala pag walang ayos, maganda pa ako chos! Lol”

“Wala bang pamilya si angge? Puro jowa nalang bukambibig.”

“Agree with you, di ba pwede sabihan ang relatives na pauwi na siya. Hehehe.”

“Parang mamatay siya kapag walang lalaki sa buhay niya. Kakaloka.”

“True. Ako may bf ako pero mas sinasabihan ko pa yung nanay at tatay ko na pauwi na ako. Everyday kahit 28 years old na ko.”

“This whole thing she’s been doing about not having a man in her life is also getting old. So old, that she’s looking more and more like a desperate loser. Nobody is attracted to someone like that. Desperation and insecurity is not a good look on anyone.”

“OA ka ha. nakatatlong bf palang sya ah. lahat yun tumagal ng years. si bea alonzo ang di mabubuhay ng walang lalaki.”

“I used to defend her coz of what happened between her and JL. Pero it seems di nagtatanda. Oo, nagpapakatotoo. Sabi nga nila. Pero sometimes medyo magaslaw kilos niya. Noong bata pa siya around 2006, looking back at her interviews e napakasimple kumilos at ibang iba. Sabi nga niya may pinag-aralan naman daw siya. After naging bf Sina Derek and JL e nagbago ugali. Walang ka-finesse-finesse gaya nung dati. Maybe Kasi sa mga pinagdaanan niya sa relasyon niya kaya naging ganyan. Hopefully, maibalik ang da­ting Angge.”

“Gasgas na masyado ang pag self-pity mo. Ibang gimik naman para mapansin ka.” ()