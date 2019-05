Angelica ayaw nang mag-artista

‘We deserve normal lives too’ ang paandar ni Angelica Panganiban, na ikinabilib sa kanya ng mga fan. Kasi nga, isang araw sa buhay niya ay hindi niya ipinaramdam na isa siyang artista.

Isang araw sa buhay niya na kinalimutan niyang isa siyang sikat na artista, ha! At para sa mga fan, bonggang-bongga `yon. Paano niya ginawa `yon?

“Nag-commute ako kahapon. Mag-isa 🙂 Nanood ako ng sine kahapon. Mag-isa. Kumain ako sa labas kahapon. Mag isa. Cause I can. #WeDeserveNormalLivesToo.”

Marami nga ang pumuri sa kanya, at kahit ang mga kapwa niya artista ay bumilib sa kanya. Heto nga ang reaksiyon ng mga fan:

@dodai723 “Fans should learn to give celebrities space especially when they are not on an official business. Please don’t disturb and ask for pictures. The deserve normal lives too.”

@natzucy1 “I love the fact that inspite being popular and famous.. you able to do it yourself.. i hope someday.. i can hang out with u..as i like your characters inside and out… especially off cam.. that’s definitely a WISH!”

@MarkMaan21 “Nakasalubong ka namin with my daughter sa The Podiumwas about to greet you sana kaso…”

Well, kaaliw si Angelica, na sa panahon ngayon na ang mga artista ay palaging binabakuran ng mga alalay, na akala mo ay palaging dudumugin, masarap malaman na sa kasikatan niyang `yan, hindi niya ipinamumukha sa lahat na, ‘hoy, sikat ako no’. (Dondon Sermino)