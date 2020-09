Angeli muni-muni sa dagat

HABANG hindi pa normal ang galawan, trip muna ni former national athlete at Angeli Tabaquero ang magbilad ng katawan sa tabing dagat.

Nagpost si 31-year-old Tabaquero sa kanyang Instagram ng litrato na nakaupo sa buhangin, may caption itong, “I just want to sit in front of the ocean and think about life.”

Dating miyembro ng University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses si 5-foot-9 Tabaquero na nagkampeon sa UAAP.

Hinirang itong team captain ng national squad noong 2013 nang sumabak sila sa Asian Championship. (Elech Dawa)