Angeles: BBM dinagsa ng mga aplikante sa gabinete

Hindi na umano magtatalaga ng presidential spokesperson si president-elect Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr., ayon kay incoming Press Secretary Trixie Cruz-Angeles.

Ayon kay Angeles, founding publisher ng Politiko website, si Marcos mismo ang haharap sa tao sa oras na siya na ang pangulo.

“Walang tinalagang spokesperson ang ating president-elect. Ayon sakanya, siya mismo ang haharap sa media,” ani Angeles sa panayam ng TeleRadyo kahapon.

“We don’t know yet how often, but I think there are some issues where he prefers to deal with himself,” dagdag pa ni Angeles. “For the rest, what we’re doing is to bring out the information, provide the clarification.”

Bukod pa rito, sinabi rin ni Angeles na wala pang inilalabas na pangalan ang kampo ni Marcos para sa iba pang magiging miyembro ng kanyang gabinete dahil sa dami ng nag-a-apply.

“Marami ang nag-a-apply. Maraming well qualified,” wika ni Angeles. “Ang nightmare ko po talaga is choosing among these brilliant people. Madugo po talaga ‘yong ginagawa natin ngayon.”

Ang termino ni Marcos bilang pangulo ay magsisimula sa Hunyo 30. (Mark Joven Delantar)