Angel wawasakin ang Kapamilya

Ang pagbabalik-primetime ni Angel Locsin, at ang inaabangang bonggang pagsabak ni Regine Velasquez sa talent show hosting ang ilan sa malalaking balitang hinatid ng “Family is Love Christmas Trade Event” ng ABS-CBN kamakailan.

Pinasilip sa trade event ang star-studded na “The General’s Daughter,” kung saan gaganap na isang sundalo si Angel na mahihiwalay sa kanyang pamilya sa murang edad. Gagamitin siya ng mga kalaban ng kanyang pamil­ya para pabagsakin sila. Kasama rin sa teleserye ang mga batikang aktor na sina Albert Martinez, Eula Valdez, Janice de Belen, Tirso Cruz III, at Maricel Soriano.

“Idol Philippines” at “World of Dance Philippines” naman ang mga bagong reali­ty talent show ng ABS-CBN na hango sa mga popular na talent search shows sa ibang bansa. Ang mananalo ng “World of Dance Philippines” ay may pagkakataong makapag-audition sa “World of Dance” sa Estados Unidos. Kabilang sa line-up ng reality game shows and pagbabalik ng “Minute to Win It: Last Man Standing” at “PBB Otso.”

Jennylyn pag-aagawan nina Richard, JM de Guzman

Hindi rin nagpahuli ang iWant, ang bagong streaming service ng ABS-CBN, sa pagpapakita ng kanilang mga programa gaya ng nag-viral na “Glorious,” at “Spirits Reawaken.” Ilan sa mga bagong mapapanood ang “High,” “Project Feb 14,” “Story of My Life,” “The End,” “Commuters,” “Touch Screen,” “Find the Wasabi,” “Jhon en Martian” na pagbibidahan nina Arci Muñoz at Pepe Herera, at “E­verybody Loves Baby Wendy” kasama si Alex Gonzaga.

Samantala, ipinakita rin ng ABS-CBN Films, na kinabibilangan ng Star Cinema at Black Sheep, ang kanilang mga pelikula sa darating na taon. Kasama rito ang “Eerie” nina Charo Santos-Concio at Bea Alonzo; “Heart of Mine” nina Richard Gutierrez, JM de Guzman, at Jennylyn Mercardo, “Sakaling Maging Tayo,” na unang pelikula ng McLisse; ang “Open” na pagbibidahan nina JC Santos at Arci Muñoz, “Clarita” ni Jodi Sta. Maria, at ang pelikula ng LizQuen sa direksyon ni Antoinette Jadaone.

Patuloy naman na gigisingin ng “Kadenang Ginto” at “Los Bastardos” ang mga hapon ng mga manonood sa Kapamilya Gold.

Hindi naman mawawala sa Primetime Bida ang “FPJ’s Ang Probinsyano,” ang “Halik,” at ang “Ngayon at Kailanman.” Mapapabilang din sa primetime ang “Mea Culpa” ni Jodi Sta. Maria, at ang “Nang Ngumiti Ang Langit” na pagbibidahan ng child star na si Sophia Reola.

‘Fight or Flight’ nagpaulan ng kilig

Nagpaulan na naman ng kilig ang bagong web series na dinirek ni Direk Antoinette Jadaone, ang “Fight or Flight”, para sa Jollibee. Kuwento ito ng pagmamahalan sa pagitan ng flight attendant (Joanne Villablanca) and a kind passenger (Paco Villegas) on a flight from Singapore.

The story brings to life the realities of long distance relationships and the struggles encountered to make the relationship work.

Si Direk Jadaone, na kilalang romance hit-maker, na nagdirek nga ng mga pelikulang That Thing Called Tadhana, Relaks, It’s Just Pag-Ibig, English Only, Please, and On the Wings of Love, returns with her first venture into commercial video with an incredibly relatable story for modern Pinoy couples who have to be separated by oceans as they pursue their dreams.

“This episode is a take on how love is a choice. In the credits, we’ve included a line on how you can meet the perfect one for you by chance, but becoming a perfect pair by choice which just emphasizes love and relationships is indeed a choice that you have to make and commit to,” sey ni Direk Jadaone.

Pero siyempre, bukod kay Direk Jadaone, at sa mga artistang nagpakilig, ang mga tunay na bida sa digital series na ito ay ang Jollibee’s Chickenjoy. Sabi nga, there is truly joy in finding the perfect pair to the country’s best-tasting fried chicken—Chickenjoy.

“We hope that One True Pair inspires viewers—singles, couples, and the perennially romantic—to strengthen their belief in love and that they’ll always find the perfect pair to their favorite Chickenjoy only at Jollibee,” sabi naman ni Cathleen Capati.