Angel tumulong sa mga nagugutom na stuntman

Ramdam na ramdam ang malasakit ni Angel Locsin sa mga taga-showbiz. At katunayan, sa last episode ng Iba ‘Yan, ang mga stuntman naman na nawalan ng trabaho ang tinulungan niya.

Pinuntahan ni Angel ang fight director na si Baltazar Iglesias o Tatay Val at ang kanyang grupo na Stunt Association of the Philippines (SAP). At binigyan sila ng 50 delivery kits para makapagtrabaho sila bilang mga delivery man at may kanya-kanya rin silang bisikleta, na bigay ng Kapamilya host at volleyball star na si Gretchen Ho.

“Talagang hulog kayo ng Panginoong Diyos. Hindi namin inaasahan na may mga ganun. Magkakaroon sila ng pagkakataon na makapaghanapbuhay, malaking bagay ito. Natitiyak ko na ang lahat ng mga stuntman ay matutuwa,” sabi ni Tatay Val.

Binigyan din ang mga stuntman ng libreng TESDA training hindi lamang para sa kanila pero para sa kanilang pamilya na rin. Ginawan din sila ng kanilang sariling website kung saan makikita ang kanilang impormasyon, bidyo, at skills upang mas madali para sa kanila na makahanap ng trabaho.

“Sobrang overwhelming po sa dami po ng tulong at sa effort ng team. Ramdam po namin ‘yung taos-puso ninyong pagtulong. Maraming surprises na nagulat ako kaya tuwang-tuwa ako. Higit sa lahat, ‘yung mga binigay para sa mga stuntman, sobrang dami,” masayang sabi pa ni Tatay Val.

At sa huling sorpresa ni Angel, nagbigay ng special video message sina Vhong Navarro at Sen. Lito Lapid, na parehong nakatrabaho ni Tatay Val sa iba’t ibang palabas. Mayroon ding regalo si Vhong na mamahaling boots na ikinatuwa naman ni Tatay Val na lubos ang kanyang pasasalamat.

Nakakaiyak talaga na ang daming nawalan ng trabaho pero at least natutulungan sila ngayon ng programang “Iba ‘Yan.” Higit pa sa lahat, nagiging inspirasyon pa ito para sa iba na tumulong sa kapwa. (Dondon Sermino)