Angel tumulong sa mga biktima ni ‘Agaton’

Ang mga netizen, follower ma o hindi, ni Angel Locsin, ang napikon sa reaksiyon ng iba, o mga basher, na wala na yatang alam gawin kundi bigyan ng kulay ang lahat ng kilos ng aktres.

Well, alam naman nating lahat kung paano tumutok, rumesponde si Angel sa mga kaganapan sa paligid, lalo na pagdating sa sakuna.

At ngayon ngang nananalasa ang bagyong si Agaton, mababasa ang mga tweet, paghingi ng detalye, impormasyon ni Angel sa mga kinauukulan.

Dahil siguro wala siyang masyadong mapanood na detalye ng bagyo sa telebisyon, kaya naisipan niyang magtanong sa ScienceKonek (@sciencekonek).

“Time out. Kumusta ang Leyte? Any updates?” tweet tanong ni Angel.

“Matindi at malawakan pa rin po ang ulan ngayong umaga. Inaasahang ganito ang panahon hanggang bukas o Miyerkules, kaya po inaasahang lalala pa ang pagbaha,” tweet sagot ng ScienceKonek kay Angel.

“Thank you for the info!” sabi pa ni Angel.

At dito na nga pinasok ni Angel ang pagtanong sa kung paano siya muli makakatulong.

“Hello… how can we send help?” tweet nga ni Angel.

Na siyempre, binigyan na naman ng kahulugan ng mga kalaban niya, na kinukonek na naman sa politika.

Hirit nga ng mga netizen, sana ay magkaroon naman ng kahihiya ang iba, na huwag ikonek ang ganitong bagay sa politika, at malinis ang intensiyon ni Angel na tumulong, na noon pa man ay ginagawa na niya.

Ang pagtulong ni Angel sa mga biktima ni Agaton ay walang kinalaman sa kung anong kulay ng politiko ang sinusuportahan mo.

Kaya hiling ng mga netizen, kung wala kayong maibibigay na tulong sa mga biktima ng bagyo, manahimik na lang kayo, at wag pakialaman, batikusin ang mga tulad ni Angel, na handang magbigay tulong. (Dondon Sermino)