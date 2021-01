Angel suportado mga matatanda sa Baguio

Suporyado ni Angel Locsin ang mga senior citizen sa Baguio City. Katunayan buong ningning niyang hinikayat ang publiko na magpa-picture sa isang tourist spot sa naturang lugar.

“Papiktyur bilang suporta sa ating mga senior citizens sa Mines view Park, Baguio City. P30 lang may remembrance ka na,” sabi ni Angel.

Anyway, Level up ang paglilingkod ng Kapamilya public service program ni Angel na “Iba ‘Yan” dahil nakipag-partner ito sa job-hunting site na Trabahanap para makatulong sa mga Pilipinong maghatid ng job openings na pwede nilang apply-an.

Tuwing Linggo ng gabi, si Angel mismo ang mag-aanunsyo sa programa sa segment nitong “Trabahanap sa Iba ‘Yan” ang ilang mga trabaho na pwedeng apply-an ng mga Kapamilya, tulad ng production operator, delivery truck driver, receptionists, at marami pang iba.

Bukod pa riyan, nagbibigay din si Angel sa show ng karagdagang instructions kung paano mag-register sa website ng Trabahanap o www.trabahanap.com.

Bukod sa job opportunities, sinabi din ng aktres na bukas ang Trabahanap sa employers na gustong magbigay ng trabaho sa mga Kapamilya.

Para sa karagdagang impormasyon, pwedeng bumisita sa Facebook page ng Trabahanap.

Napapanood ang “Iba ‘Yan” tuwing Linggo, 6:30 PM sa Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live, at 7:30 PM naman sa A2Z channel sa free TV at digital TV boxes.