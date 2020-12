Angel pinarangalan: ABS-CBN ‘Best TV Station’ sa Central Luzon

Sa ika-pitong pagkakataon, muling nagwagi sa puso ng mga guro at mag-aaral sa Central Luzon ang ABS-CBN matapos tanghaling Best TV Station sa 2020 Paragala: The Central Luzon Media Awards.

Kinilala rin ang mga entertainment program ng ABS-CBN tulad ng “It’s Showtime” (Best Noontime Show), “Maalala Mo Kaya” (Best TV Anthology), “Kadenang Ginto” (Best Teleserye), at “Tonight with Boy Abunda” (Best Talk Show). Tinanghal namang Best Digital Content for Lifestyle ang ABS-CBN Lifestyle.

Samantala, nag-uwi ng parangal ang ABS-CBN News kabilang ang Best Multi-Platform News Program para sa DZMM Radyo Patrol Balita, Best Morning Show para sa “Umagang Kay Ganda” at Top News Personality para kay Gretchen Ho.

Nasungkit naman ng real-life Darna at host ng “Iba ‘Yan” na si Angel Locsin ang special award na Paragala Panglingkod-Bayan dahil sa kanyang hindi matatawarang paglilingkod sa mga Pilipino sa bansa. Bukod diyan, kinilala rin siya bilang isa sa Top Entertainment Personalities kasama ng iba pang Kapamilya stars na sina Anne Curtis, Daniel Padilla, Enrique Gil, James Reid, Kathryn Bernardo, Liza Soberano, at Nadine Lustre.

Ang Paragala ang sinasabing pinakamalaking student-based award giving body sa Pilipinas at pinakauna sa Central Luzon kung saan aabot sa 29 na paaralan ang lumalahok sa pagpili ng mga mananalo rito taon-taon. (Dondon Sermino)