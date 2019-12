Angel pasok sa ‘Heroes of Philantrophy’ ng Forbes

NAPABILANG si volunteer-activist Angel Locsin sa listahan ng Forbes Asia na ‘Heroes of Philantrophy’ ngayong 2019.

Si Angel at SM Prime Director Hans Sy lamang ang napabilang sa listahan mula sa Pilipinas.

Kinilala ng Forbes ang pagtulong ni Angel sa mga nasalanta ng mga nagdaang bagyo sa Pilipinas at sa mga serye ng lindol sa Mindanao nitong Oktubre.

Gayundin ang pagsali ng aktres sa Rural Missionaries of the Philippines upang tulungan ang mga naapektuhang Pinoy sa Marawi siege noong 2017.

“Her donations have also helped roughly 500 families hit by some of the country’s largest disasters: Tropical Storm Ondoy in 2009, Typhoon Habagat in 2012 and Typhoon Haiyan in 2013, one of the deadliest storms on record, leaving 6,300 dead,” saad pa ng Forbes tungkol sa 34-anyos na aktres.

“After earthquakes hit Mindanao island in October, Locsin donated 1 million pesos ($19,000) and distributed truckloads of relief supplies to affected residents,” ayon pa sa ulat.

Samantala, pinagpugayan naman ang pag-donate ni Sy sa Childhaus, isang pansamantalang tahanan para sa mga may sakit na batang taga-probinsya na walang matirhan sa Metro Manila.

Pasok din sa listahan ang Indian billionaire na si Azim Premji, Chinese business magnate Jack Ma, at Australian billionaire Judith Neilson. (Riley Cea)