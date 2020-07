Angel, Neil kinasal sa Marikina?

Gandang-ganda si Neil Arce sa black and white photo ni Angel Locsin na pinost niya bilang tugon sa ‘Challenge Accepted’ na uso ngayon sa social media. Ito nga `yung ipu-post mo ang photo mo na throwback at black and white.

Kunsabagay, ang ganda naman talaga ni Angel sa photo na `yon na labas pa ang braso at likod. Mga panahong hindi pa sumasabak si Angel sa gulo ng politika.

Pero siyempre, sa dami ng pumuri, ang bonggang mensahe ni Neil ang napansin ng marami.

“That’s my wife,” nga ang walang kagatul-gatol na chika ni Neil, na ikinakilig ng mga fan, at humamig ng super daming reply.

Pero ang nakakaloka, dumami at humaba na ang chika, at umabot na sa puntong mukhang nagpakasal na sa Marikina ang dalawa, at si Mayor Marcy Teodoro ang nagkasal sa kanila. Pero siyempre, haka-haka lang ito ng mga kilig na kilig na mga faney.

May dapat ba kayong ipaliwanag sa amin? Tanong ng mga fan.

Well…(Dondon Sermino)