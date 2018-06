Angel mas bagay pa rin na Darna

Dahil sa IG post ni Angel Locsin kung saan ipinakita niya ang action scene sa isang movie ngayon, hindi tuloy maiwasan ng mga netizen ang mag-comment tungkol kay Liza Soberano na siyang pumalit sa kanya sa latest adventure ni Darna.

Direktang sinabi nga ng isang nag-comment na sana raw ay siya pa rin ang maging Darna dahil kaya naman na pala niya ang mag-action.

Kasunod nito ang pagsasabi nito na hindi siya katulad ng bagong Darna na lalampa-lampa sa Bagani. Wala mang binanggit na pangalan pero obvious na ito ay si Liza Soberano na nagsimula nang mag-shoot ng Darna movie.

Ayon sa pagtataggol ni Angel, hindi lalampa-lampa si Liza and in fact, nandun ang galing niya sa Bagani na mukhang action star talaga ang datingan.

Well, kung matatandaan, kahit unang mag-Darna siya ay hindi lahat ay na-please niya. Marami rin ang nanlait sa kanya pero na­ging positive ang dating nito sa kanya.

Dahil nga rito kaya mas lalo siyang nagpursige sa training hanggang matanggap na ng tao na okey pala siya.

Kaya given the time, ganun din ang magiging impression nila kay Liza who’s trying her best to train herself sa mga routines ni Darna.

Naman!