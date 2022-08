Angel, Marian umeksena: ‘Darna’ wagi sa Twitter pinag-usapan worldwide

Kung Twitter ang pagbabasehan, panalong-panalo ang ‘Darna’ ni Jane de Leon.

Waging-wagi sa chikahan sa Twitter ang unang paglipad ni Darna nitong Biyernes ng gabi.

Nanguna sa trending topic ang #LipadDarna, na umabot sa 35,500 tweet habang sinusulat ito.

Ganun din ang ang #Jane, na umabot naman sa 67,000 tweet.

Pero, hindi nasolo ni Jane ang pagti-trending, dahil sumingit ang mga unang Darna, sina Angel Locsin, Marian Rivera.

Kasabay nga nang paglunok ng bato, pagsigaw ng Darna, paglipad ni Jane na todo costume na nga, nag-trending din ang mga eksena nina Angel, Marian, nang unang paglunok ng bato, pagsigaw ng Darna, at paglipad nila, sa mga teleserye nila noon.

May mga nag-effort talaga na gumawa ng compilation ng pag-Darna o transformation from Narda to Darna nina Angel (2005), Marian (2009), Jane (2022). Kinumpara nga ang style tatlo.

Si Angel ay sobrang fierce sa ibabaw ng building, na biglang napaluhod, at pag-angat ng mukha ay rumehistro ang tapang.

Si Marian ay nasa bundok, at dinetalye ang transformation, na binagalan ang pag-ikot, habang pinapakita ang pagbabago ng itsura niya, na super ganda, seksi nga.

Si Jane ay nasa loob ng gumuhong mga bato (kuweba), at kitang-kita nga ang pagkakaiba sa mga nauna sa kanya, dahil mas high-tech nga, mas visually improved, at mas action agad ang eksena.

Pagdating sa costume, may mga pagkakaiba siyempre. Pero ang kay Marian nga ang pinaka-sexy sa lahat. Kung kay Angel ay medyo short shorts ang dating, ang kay Marian ay mala-bikini talaga sa taas ng cut.

Ang kay Jane naman, dahil may ‘something’ sa gilid, kaya hindi kita ang bet makita ng mga boylet.

Pero, para sa marami, mas Gal Gadot sa ‘Wonder Woman’ ang dating ni Jane, ha!

Siyempre, napansin din ng marami, na pagdating sa mukha, normal o walang make up sina Angel, Marian, habang tila ayos na ayos nga raw si Jane, na parang sasali sa beauty pageant.

Well, kung susumahin ang reaksiyon ng mga netizen, ramdam mong nagbago nga ang ihip ng hangin. Na halos lahat ngayon ay sumang-ayon na si Jane ang napiling Darna.

Na malaking sampal nga raw sa mga nanghusga noon kay Jane, dahil heto na nga, si Jane na talaga ang pinaka-perfect na Darna sa generation na ito.

Samantala, sa Instagram story ni Jane, makikita ang paghagulgol ng nanay niya nang unang beses na masilayan siya bilang Darna.

“My family after seeing me as Darna for the first time!” sabi ni Jane, habang panay ang iyak ng kanyang nanay.

“I love you mama! Para sa inyo ito nina Papa and Kuya!” sabi pa ni Jane.

Chika pa, napatayo, naiyak nga raw ang nanay ni Jane sa eksenang sumigaw na siya ng Darna, at lumipad na siya.

“Work has been crazy busy lately. Finally, quality time with the fam bam. Couldn’t ask for more! Thank you Lord!” sabi ni Jane.

Sa Instagram ni Jane na pinost niya ang poster ng Darna ay umabot na sa 4,000 ang komento, habang 188,591 na ang nag-like.

Lahat sila ay aprub na si Jane si Darna. At kahit sina Anne Curtis, Lovi Poe ay bumilib sa kanya.

Siyanga pala, nag-trending (no. 2) din worldwide ang #LipadDarna.

At ang aabangan na lang ay ang transformation naman ni Janella Salvador bilang Valentina, ha!

Bongga!