Angel manhid na sa kirot ng swab testing

Maitawid lang ang kanyang show na “Iba ‘Yan”, laging nakakaranas ng kirot at pagkailang si Angel Locsin.

Ibinahagi ni Angel sa Instagram ang proseso kung paano sila nagti-taping sa bawat episode, maging ang pagsunod sa safety protocols kontra COVID-19.

“Before & after every work, we go through swab testing + self quarantine to make sure everyone is safe. This is the new normal. Dati gigising ka lang, liligo, punta sa work. Ngayon eto na. Not complaining though, just reminiscing what used to be. I’m all for safe working environment not just for us sa set, but for our loved ones as well. Looking forward to the day without the threat of Covid19 #kayanatinto,” sabi niya.

Sa video makikitang sina-swab test si Angel at may rapid test din ang produksyon. May mga health personnel na gumagawa ng test na todo ang suot na PPE.

Ayon kay Angel, sina-swab test sila bago ang taping, at pagkatapos ng kanilang trabaho. Kung isa o dalawang beses sa isang linggo ang shoot ni Angel at ng kanyang staff, ganun din sila dumaranas ng kirot dulot ng swab test.

***

Karla gamit na gamit si Daniel

Nakahakot ng 3.2 million follower sa Instagram, kaya nagpa-balloon agad si Karla Estrada. Parang nanalo ng acting award o lotto si Karla sa kasiyahan nito.

Nagposte pa ito sa kanyang wall na nagpapasalamat sa kanyang mga follower. Malaking bagay sa mga gaya ni Karla na celebrity at hindi na rin kabataan na mapanatili nitong visible pa rin sya sa showbiz at sa mga fan.

Pero malaking porsyento sa kanyang mga follower ay mga fan ng anak nyang si Daniel Padilla, at fan ng KathNiel. Kung hindi dahil kay Daniel, at KathNiel, hindi makakahakot ng 3.2 million follower si Karla.

***

Chariz super laki ng tiyan

Halos pumutok na ang tiyan ni Chariz Solomon sa laki ng pagbubuntis nito. Nakabalandra sa Instagram nito ang larawan na lantad ang kanyang tiyan.

Wapakels kung ibuyangyang ni Chariz ang tiyan at mga mga stretch mark niya. Kahit si Chariz mismo ay hindi makapaniwalang nakayanan niyang magdalantao sa ganito kalaking tiyan.

“Kaya pa ba ng tiyan ko? Di ko alam kanino ako maaawa. Kung sa sarili ko ba o sa anak kong sikip na sikip na. #babyTminus 15days,” sabi niya.