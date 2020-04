Angel Locsin nakipagtalakan sa Twitter dahil kay Liza Soberano

Dahil sa pagtatanggol kay Liza Soberano, napaaway pa tuloy si Angel Locsin.

Well, may mga ‘mema’ nga kasi na pinagsabihan si Liza sa Twitter na kesa kumuda laban sa gobyerno, mas mabuting tumulad na lang ito kina Angel at Kathryn Bernardo na tumutulong sa mga nangangailangan.

At sinagot nga ito ni Angel, na sinabing tumutulong nga si Liza sa mga kababayan natin.

Sey nitong si @seriously_mine; “Ang nega nega na ng image ni

@143redangel sobrang daming time humanash jusko.”

Kaya sagot ni Angel; “Naba-bash si hopie. Nagsalita ako ng totoo na tumutulong sya, na totoo naman. Nagalit ka. Bakit? Anong mali dun? Nasaang part dun na sinabi ko ang tulong ko? Sorry wala lang akong pasensya sa attitude mo, lalo na ngayon, na puro reklamo as if ikaw lang ang may karapatan sa mundo.”

Oh, di ba? Pero, ayaw ngang paawat ni @seriously_mine; “Mas marami kang means gawin yan! You dont really have to be so insulting of the people that notices your negative behavior now adays. Just because you were helping doesn’t give you a right to insult. Hindi lang ikaw ang tumutulong fyi!

“I didnt even say you have to impress me. yawkuna. Sana bumalik na lang ung dating angel na tahimik pang tumutulong. Ung nagugulat na lang kame na may lumalabas na pictures. Ung darna na minahal ko, sana. Pero di naman ako kawalan eh. #sadtruth.”

Well, ang mga netizen na ang rumesbak para kay Angel. (Dondon Sermino)