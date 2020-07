Angel Locsin ipina-blotter ng negosyante

Walang kamalay-malay si Angel Locsin na napa-blotter siya sa Quezon City Police Station ng isang nagngangalang Miracle Baluyot.

Heto ang eksena. Sa isang Instagram post ni Angel tungkol sa dasal niya na mabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN, biglang may nagkomento nang ganito…

miracle.baluyot: “Ung alcohol po na inorder nyo po… Pls pakikuha nyo na po.. Pls lng.. Ndi po tau ngbbiruan dito.. Pagod at puhunan po ang ginastos nmin dito:(“

Na siyempre ay sinagot ni Angel na…

“Sorry wala po akong inoorderan ng alcohol dahil direkta po akong bumibili sa factory ng Rhea bilang endorser po ako at nakakakuha ng discount,” sagot ni Angel.

Pero, mapilit ang babae na tila sigurado siyang si Angel ang nakausap niya sa pamamagitan ng text, kaya iginiit niya n asana ay kunin na ni Angel ang naturang alcohol.

“I send you po sa dm… Pls paano po kaya ito?” saad ni Baluyot.

“Hindi or super bihira lang po akong magbasa sa dm. Sorry po pero wala po talaga akong order sa inyo mam,” giit ulit ni Angel.

“Sino po ba yung nakausap ninyo mam? Kung gusto niyo, kung verified na po na na-scam po kayo, puwede ko hong irepost yung convo ninyo para hindi na po makapanloko ng iba,” sabi pa ulit ni Angel.

Sa Instagram account ni Baluyot ay makikita ang apat na posting ng convo umano nila ni Angel. Ipinost din niya ang documento na ipina-blotter niya si Angel.

“Nagpa-blotter kami kc no choice na kami. Ung nakalagay mismo dun sa txt un naka-blotter. Sabi niya ndi siya un. Ok pro un ang way naming para naman malaman ng mga tauhan naming na inagrabyado kami. Naghintaykami sa wala at least nagawan ng aksyon. Para hindi na tularan,” sabi ni Baluyot.

Meaning, sa bandang huli ay hindi na rin siya sigurado kung si Angel ba talaga ang naka-text niya. Maraming fan nga ni Angel ang nairita na inakusahan ang idolo nila na wala namang malinaw na pruweba.

“Un nga po ggwin nmin po.. Para na rin sa ikakalinis ng name ni @therealangellocsin.. Gusto lng nman nmin po malaman kung sino nakatira sa bngay nyang address.. Gabi na kc kahpon kya ndi na kmi pinapapasok..”

Well, umabot daw sa 1,300 na gallon ang inorder sa kanila, at napakalaking halaga nito. Galing pa raw sila ng Cavite papuntang Quezon City, ang lugar na ibinigay ng nagpakilalang ‘Angel’ na nakausap nila.

Nakakaloka lang na sa blotter ay nadamay pa sina Bea Alonzo at Dimples Romana na naatasan daw ni Angel na siyang sumundo sa kanila.

Well, ang tingin ng marami, na-scam si Baluyot ng isang nagpakilalang Angel Locsin, na kataka-taka lang na sa simula pa lang ay hindi na siya nagduda, at agad-agad siyang nagtiwala. (Dondon Sermino)