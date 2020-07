Angel, Jane nagharap na

Matapos i-assume ng mga tao na nagkatarayan ang dalawang Darna sa social media, hayun at bigla ngang nag-post sa kanyang Instagram story ang bagong Darna na si Jane de Leon.

Ipinoste ni Jane sa kanyang Instagram story ang photo ng tila online chikahan nila nina Iza Calzado at Angel Locsin. Patunay lang na walang gusot o matinding gulo, o away sa pagitan nila

Hindi malinaw kung para saan ang photo na `yon o ang online chikahan nila, pero malinaw na nagkaroon na ng komunikasyon ang dalawa.

Si Iza kaya ang naging tulay para magkausap ang dalawa, matapos isipin ng mga tao na nagpatutsadahan, nagtarayan sila?

Walang masyadong detalye ang photo na `yon, pero obyus na nagkakatawanan silang tatlo. So, all is well that ends well na. (Dondon Sermino)