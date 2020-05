Angel ‘heartbroken’ sa balitang magbabawas ng empleyado ang Dos

Isang heartbroken emoji ang in-upload ni Angel Locsin sa kanyang Instagram Story matapos malaman ang balitang posibleng magbawas ng empleyado ang ABS-CBN simula Agosto sakaling ‘di pa rin ito umere sa telebisyon.

Ipinaramdam niya ang kanyang pagkalungkot sa ni-repost niyang report kung saan sinabi ni ABS-CBN CEO Carlo Katigbak sa Senate hearing noong Martes (May 19) ang maaaring kahinatnan ng mga empleyado nila kung patuloy pa rin mabinbin ang franchise ng network.

Siguradong ganito rin ang reaksyon ng 11,000 na empleyado ng ABS-CBN, lalo pa’t ngayong may pandemya ay nanganganib silang mawalan ng hanapbuhay. Pero tuloy pa rin daw ang ABS-CBN sa pagtupad sa pangako nilang bigyan ng sweldo at benepisyo ang mga empleyado nila sa loob ng tatlong buwan.

“We felt it would be very, very painful to put our employees out on the street without them having an idea as to how they can continue earning a living and continue to feed their families,” sabi ng ABS-CBN CEO.

Nasa P30-P35 milyon ang nawawala sa ABS-CBN kada araw. Una na rin daw tinamaan ang kita ng network dahil sa COVID-19 dahil sa limitadong programang kanilang napapalabas. Kung patuloy pang ‘di umere ang network, mahihirapan na sila suportahan pa ang mga empleyado nila.

“We cannot make our commitment open-ended because we are also limited by financial constraints,” sabi ni Katigbak.

Pero kung ang provisional franchise daw ang paraan para lang makabalik sila agad sa ere, tatanggapin daw nila ito dahil ang importante sa kanila ngayon ay patuloy na mabigyan ng kabuhayan ang kanilang empleyado.

Wala rin silang problema sa 10% advertisement na kukunin ng gobyerno na nakasaad sa tinatalakay na provisional franchise ng Kongreso. Bukas din sila sa paggawa ng educational programs kasama ang DepEd para makatulong sa “new normal” na hinaharap ng bansa ngayon.

“Absolutely, we are willing to help the government in creating an educational program under the new normal,” sabi ni Katigbak.

Maganda kung magkakatotoo ‘yan dahil sa parehong TV at radyo nasasagap ang mga balita at programa ng ABS-CBN sa mga malalayong probinsya. Mas maraming makakakuha ng impormasyon lalo sa panahon ngayon.

Sana hindi na umabot pa sa puntong may mawawalan ng trabaho. Kung kaya ayusin ng Kongreso ito sa lalong madaling panahon, lubos itong makakatulong sa kinabukasan ng 11,000 na manggagawa ng ABS-CBN. (DS)