Angel ginawaran ng ‘Philanthropy Award’

Deserved na deserved ni Angel Locsin ang mabigyan ng karangalan, o gawaran ng award para sa mga pagkakawanggawa niya sa panahon ng pandemya.

Na habang ang maraming tao ay nagkukulong sa kuwarto nila sa takot na mahawaan ng COVID-19, hayun nga si Angel, kasama ang soon to be mister niyang si Neil Arce, na lumalabas, tumutulong sa mga frontliner, mga biktima, at isama mo pa ang mga nabiktima rin ng mga nagdaang bagyo, kalamidad.

Iginawad nga kay Angel ang ‘Spirit of Philanthropy Award’ ng Philippine Red Cross. At lahat nga ay nagsasabing katanggap-tanggap at walang kokontra sa parangal na `yon para kay Angel.

Hiling ng lahat na sana ay mas marami pang mga kapwa artista ni Angel ang tumulad sa kanya, na sa halip na ang pagsi-selfie, pagpapaganda sa loob ng bahay nila ang inaatupag, ay inuuna ang pagtulong.

Mabuhay ka, Angel Locsin, ang tunay na Darna! (Dondon Sermino)