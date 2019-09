Angel, Arjo, Maricel pinaiyak, pinasakit ang puso ng sambayanan

Tirso gustong ipapatay ng mga fan:

Most heartbreaking! Most trending!

Ganyan ang deskripsiyon sa katatapos lang na episode ng “The General’s Daughter” na ang hashtag ay #TGDSakripisyo.

Makawasak puso, sakit sa dibdib, at bumaha talaga ng luha sa eksenang ‘yon. ‘Yun nga ang eksena na pinatay na ni Tirso Cruz III sina Maricel Soriano at Arjo Atayde.

Ang sakit nga sa dibdib na makita na walang kalaban-laban ang mga tao na pinapatay ng isang makapangyarihang tulad ni Tirso. Parang ang hirap ngang panoorin na walang magawa ang isang ina (Maricel) para ipagtanggol ang kanyang anak (Arjo).

At si Angel Locsin, hirap na hirap din ang puso ng mga manonood na makita siya na kailangan niyang iwanan ang mga namatay na mahal sa buhay, para isalba rin ang sarili niya sa tulong ng karakter ni Paulo Avelino.

Sa episode na ‘yon, kanya-kanyang palakpakan, na may kasamang hiyawan, at standing ovation nga ang mga manonood, dahil sa husay nilang lahat.

Si Rhian sa crying scene sa harap nina Arjo at Maricel. Si Eula Valdez na hindi rin nagpatalo sa pag-arte sa harap ng mga patay na sina Maricel at Arjo.

Kaya ang mga fan, lokang-loka sa mga komento nila. Parang hindi nga raw sila maka-move on sa sakit ng puso nilang lahat.

Heto nga ang mga mensahe nila:

Captain G, “Nanang and Elai made this series more watchable!!! This broke my heart.”

Gwapo ko, “This scene is one of the highlights of the teleserye. So heartbreaking.”

SARAH Abang, “Yung pagkasabi ni Elai na ‘Nanang’ matutulog na ako, bwesit ka Tiyago. Galing ni Angel.

madyfilipinocanadian, “I hate Tiyago. Dapat sa kanya mamatay. Pinaiyak ako ngayon ni Elai at Nanang. Umiyak ba din kayo.”

Maria corazon Jumawan, “Grabe talaga ang galing ni Arjo the best… with Maricel super.”

April Jane Miller, “Bakit namatay c Elai at Nanang? Hindi ako maka- move on dahil puro sila magagaling mag-acting lalo na c Elai.”

blackraven 0120, “Kagabi ko pa ito gustong isigaw at hanggang ngayon hindi pa ako maka-move on. Justice for Elai and Nanang Sabel. Grabe nadala talaga me eksenang eto.”

Ting‏ @mygel_teamangel, “You deserve a standing ovation for this scene! Hands down to you our Action Drama Queen! My Best Actress, Angel Locsin everyone!”