Angel Angelina Jolie ng ‘Pinas

Waging-wagi sa rating ang “The General’s Daughter” ni Angel Locsin. Gabi-gabing pinatutunayan ni Angel ang pagiging Action Drama Queen. At patuloy nga sa paghakot ng mga manonood at mga papuri mula sa mga netizen ang mga eksena ni Angel.

Humamig nga ng mataas na rating ang pagtakas ni Rhian (Angel) sa militar para tugisin si Tiago (Tirso Cruz III), na umabot sa national TV rating na 32.4% noong Martes (Mayo 28), ayon sa datos ng Kantar Media.

Tinutukan din ang mga trending na eksena noong Lunes (Mayo 27), tampok ang pag-akyat ni Angel sa building nang walang stunt double, na nagtala ng national TV rating na 31.4% laban sa 19.3% ng katapat.

Inuulan din ng papuri mula sa mga netizen ang naturang episode.

@jremly15: “Sa bagsik at pakikipaglaban, kapantay ni Rhian ang ibang roles na binigyang buhay ni A­ngel Locsin. Pero sa tapang na na may sukdulang katapatan, daig ni Rhian lahat dahil wala siyang kahit anong superpowers.”

@__geeyuh: “The!! Angel!! Locsin!! Climbing her way up that building. Nakaka-proud. She’s proving she will and she can. No injury can stop her. Ibang klase ang dedikasyon mo!”

@backpacknirhian: “No one could ever do that scene.”

Jonaliza Cadiz: “Grabe galing ni Angel. Wala pa katapat dito sa Pinas sa galing niya. Angelina Jolie in action… Pang-international talaga siya.”

Sinang-ayun ng m­araming netizen ang chika na ‘yan ni Jonaliza, at sabi nga, wala nang iba pa, si Angel talaga ang Angelina Jolie ng Pilipinas. Bongga!

Hanggang kailan kayang magtago ni Rhian, gayong nakasalalay na ang buhay at reputasyon ng kanyang pamilya sa kanya? Tuluyan na bang ipapagkanulo ni Jessie ang kapatid? (Dondon Sermino)