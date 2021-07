Angat Buhay Youth para sa Better Normal

Isa sa pinakamahalagang bahagi ng Angat Buhay program ni VP Leni Robredo ay ang Angat Buhay Youth (ABY). Malaki ang gagampanan na responsibilidad ng ating mga kabataan sa pagtulak sa pagbabago lalo na sa pag-usad natin mula sa pandemya. Kaya’t kasabay ng kabi-kabilang COVID-19 response initiatives, itinutulak natin sa Tanggapan ang ABY.

Ang ABY ay nagsimula noong 2019 na ang layunin ay himukin ang mga youth leaders na may mga proyektong nais isakatuparan para makatulong sa kanilang komunidad. Bago magsimula ang pandemya, nagsasama-sama ang mga kabataang ito ng ilang araw para pag-usapan at ayusin pang lalo ang kani-kanilang mga proyekto. Kasama rin sa mga workshop na ito ang iba’t ibang guest speakers para makatulong madagdagan ang kanilang mga kaalaman tungkol mula good governance hanggang peace initiatives.

Sa mga nakaraang ABY events, iba-ibang youth organizations ang sumali at nakipag-partner sa Tanggapan. Dahil dito, nagbunga ng marami pang summits kung saan iba’t ibang youth leaders ang pinagtipon-tipon. Gaya ng mga nakaraang taon, nagkaroon tayo ng ABY Leaders in Government Fellowship at ABY Mindanao Summit para peace and security. Dito, nagtipon-tipon ang mga grupo ng kabataan mula Mindanao na nagnanais na magbahagi ng kongkretong solusyon sa mga problemang hinaharap ng kanilang rehiyon.

Kaya ngayong linggo, nagsimula na tayong magtawag ng panibagong batch ng mga gustong sumali sa darating ng ABY – Social Entrepreneurs Program. Ito ay ang proyekto ng Tanggapan kasama ang Lasallian Social Enterprise for Economic Development Center ng Pamantasan ng De La SAlle na naghahangad na makatulong sa mga youth leaders na may planong social entrepreneurship para makatulong sa kanilang komunidad.

Sa loob ng isang taon, dadaan sila sa pagsasanay, pagbubuo, at pagbalangkas ng ideya, para lalong mapaghusay ang kanilang kakayahan at kasanayan sa pagbuo at pagpapatakbo ng social enterprise projects.

Isa ang ABY Summits sa mga proyektong hindi man COVID-19 Response ay patuloy nating isinusulong. Mahalaga ito lalo na ngayon na napakaraming pinagdadaanan ng ating bayan, at kailangan nating lahat pagtulungan ang pagbangon. Kailangan gabayan habang maaga pa ang mga future leaders ng ating bayan, ang pag-asa ng ating kinabukasan. Mahirap ang pangarap nating better normal, ngunit hindi ito imposible kung lahat mag-aambag at gagawa ng paraan.

Gaya ng nabanggit na hamon ni VP Leni sa ating mga kabataan sa isang ABY Summit closing ceremony: “Kaya gusto naming magkaroon ng ganitong grupo kasi tayo iyong magpapalakas ng loob ng bawat isa. This is meant to be a sanctuary of matino at mahusay na young leaders. Na kahit ibang iba iyong environment na ginagalawan niyo, alam niyong hindi kayo nag-iisa, kasi somewhere in the horizon, mayroong mga leaders na pareho rin natin, naghahanap ng pagbabago. Madali lang sabihin na gusto natin iyong pagbabago. Pero parating ang tanong: ano iyong ginagawa natin para makamtan natin iyong pagbabagong iyon?”

Para sa mga nais sumali, bukas ang aplikasyon mula ika-12 hanggang ika- 31 ng Hulyo. At para sa mga katanungan, magpadala ng mensahe sa lseed@dlsu.edu.ph