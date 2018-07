Angat Buhay Village — kaagapay sa pagbangon ng Marawi

Isang taon na ang nakalilipas nang balutin ng makapanindig-balahibong ali­ngawngaw ng pagsabog at maiitim na usok ang bayan ng Marawi sa Lanao del Sur. Sa loob ng limang buwan mula Mayo, naghasik ng lagim ang Maute group sa ating kababayang Maranao.

Isa ang Marawi sa mga lugar na binabalik-balikan namin sa prog­rama ng Angat Buhay. Noong pagsiklab pa lang ng kaguluhan, sinigurado ni VP Leni Robredo na makapagdadala kami ng tulong sa ating kababayan.

Patuloy kaming nakipag-usap sa mga Angat Buhay partner at mga local government unit para agarang makapaghatid ng relief goods sa ating kababa­yang apektado ng gulo.

Maliban sa agarang ayuda, noon pa man ay nakita na ni VP Leni na kailangang tulungan ang ating kababayang nawalan ng tirahan kaya’t sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba’t ibang partners, nagsimula ang Office of the Vice President na planuhin at itayo ang Angat Buhay Village.

Isa itong pabahay na makatutulong sa hindi bababa na 100 pamil­yang nawalan ng tirahan noong Marawi siege. At nitong nakaraang linggo, proud po kaming ikuwento sa inyo na natapos na ang 60 transitory shelter at binuksan na ang Angat Buhay Village para sa ating kababayan.

Nagpunta si VP Leni sa Marawi nitong Martes para i-turnover ang mga bahay at para kamustahin ang mga Maranao sa kanilang kalagayan. Inalam din namin kung ano pa ang maaring maitulong ng Angat Buhay sa kanilang sitwasyon sa kasalukuyan.

Kuwento ni VP Leni, “Nagpapasalamat sila na mayroon na silang maa­yos na tirahan kumpara sa evacuation centers”.

“Pero nakakadurog pa rin ng puso na pa­kinggan iyong kuwento ng bawat isa, kung paano medyo masagana iyong buhay nila noong hindi pa nagkakaroon ng kaguluhan, tapos kinailangan nilang iwan lahat para lumikas, tapos ngayon mag-uumpisa sila sa umpisa,” dagdag niya.

Isa ang pamilya ni tatay Menor Bangon Saga sa mga kinailangang lumikas sa Marawi na benepis­yaryo ng transitory shelter sa Angat Buhay Village.

Kaya nang makalipat sila sa Angat Buhay Village, isa ang livelihood opportunity sa mga nabanggit na matin­ding pangangailangan ng mga pamilya.

Sabi ni nanay Dayang Rataban, isa ding Angat Buhay Village beneficiary: “Malaki ang pasasalamat namin dahil ‘di na kami kabado matulog, dahil kahit papaano’y may titirhan na ka­ming mag-anak. Sana rin, mabigyan kami ng pagkakataon na kumita o makapagtrabaho, maliit na sari-sari store siguro”.

Kabuhayan ang pinakamalakas na hi­ling ng karamihan sa mga nakausap namin sa A­ngat Buhay Village. Kung tutulungan natin silang unti-unting bumangon, kailangang bigyan natin sila ng kakayahan para magawa ito at makatayo sa sarili nilang paa.

“Iyong pinakagusto sana natin, kung ano na iyong kinasanayan nilang ginagawa [livelihood],” sabi ni VP Leni.

Ang pagbubukas ng Angat Buhay Village ay simula pa lang ng unti-unting pagbabago ng buhay ng ating kababayang Maranao. Sa ngayon, 60 na pamil­ya na ang nakalipat, at may 40 pang bahay na tatapusin — pero hindi dito nagtatapos ang ating pagtulong.

Sana sa pamamagitan ng Angat Buhay Village, makita ng ating kababayan na laging may katapusan ang unos sa buhay. Kailangan lang natin suportahan ang isa’t isa at magtulungan para maiahon ang ating kapwa mula sa putikan.