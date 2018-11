Angas ni Castro nagpaalagwa sa Lady Tamaraws

LUMAGARE si Clare Castro ng 32 points at 15 rebounds nang maalpasan ng second-ranked Far Eastern University ang No. 4 University of Santo Tomas, 68-66, at ihulma na ang duwelo sa titulo sa National University sa 81st University Athletic Association of the Philippines 2018 women’s basketball tournament sa Big Dome sa Quezon City.

Lumabas pa ng rim ang bola mula sa ­lay-up ni Tin Capilit ng ­Tigresses makaraan muna ang shotclock violation ng Lady Tamaraws sa wakas ng semifinals at nagsumbrero ng unang finals sa huli sa loob ng 4 na taon.

“Suwerte na dumating si Clare, may rebounder kami. Kahit paano nabubuhayan kami,” bigkas ni Tams coach Bert Flores, na huling nakasikwat ng league championship sa kanyang alma mater noong 2005, sa ­powerhouse men’s ­roster na pinangunahan ni ­Arwind Santos.