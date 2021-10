Angas ni Abueva alas ng Magnolia

KASADO na ang Magnolia-TNT best-of-seven Finals ng PBA Philippine Cup sa Don Honorio Ventura State University gym sa Bacolor, Pampanga.

Balik-Finals ang Tropang Giga nang alpasan sa deciding Game 7 ng semis ang San Miguel Beer. Nauna ang Hotshots nang bigwasan ang Meralco sa anim na laro.

Topnotcher pagkatapos ng 11-game eliminations ang Tropa, No. 3 ang Magnolia. Sa nag-iisang meeting sa elims noong Sept. 5, nangibabaw ang TNT 83-76.

Biyernes pa tinapos ng Hotshots ang Bolts series, nakapahinga na sina Paul Lee, Ian Sangala, Mark Barroca, Rome dela Rosa at Calvin Abueva.

Para kay coach Chito Victolero, ang The Beast ang posibleng maging X-factor ng kanyang team kontra powerhouse Tropa.

“As long as he is consistent, I think we will have a chance,” paliwanag ng coach. “Kasi naman si Calvin, siya ‘yung energy guy namin. As long as ‘yung contribution niya consistent on both ends of the floor, malaking tulong si Calvin.

“Kasi nga sa depensa namin kumukuha kami ng energy sa kanya, plus ‘yung opensa namin may extra possessions kami kapag nakakakuha siya ng offensive rebounds.”

Sa semis, nag-average si Abueva ng 13.83 points, 8.5 rebounds (2.67 sa offensive end), 3 assists, 1.17 steals at 0.5 blocks. (VE)