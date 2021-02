Angara: Senado suportado naturalization ni Kouame

TIWALA si Senator Sonny Angara na susuportahan ng mga kapwa niya senador ang naturalization ni Ateneo cager Angelo Kouame.

Tulad kasi ni 48-anyos politiko Angara, karamihan sa mga mambabatas ay panatiko ng Philippine basketball.

“I think it will get support in the Senate where many are sports and basketball fans,” saad ni Angara.

“Especially Senate justice committee head Sen. (Richard) Gordon who is in charge of sponsoring the bill.”

Sakaling maprubahan ang naturalization ni Kouame sa Senado ay magiging adisyon ito sa Gilas Pilipinas na sasabak sa FIBA Asia Cup qualifiers na gaganapin sa Marso dito mismo sa bansa.

“We are hoping he makes it to the March window, although it is a bit tight,” ani Angara. (Aivan Episcope)