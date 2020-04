Angara ‘pinagaling’ ni Bird, Celtics

ISA si Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) chairman Senator Sonny Angara sa mga tinamaan ng nakamamatay na coronavirus.

Sa kabutihang-palad, gumaling at nakarekober na ang senador at kilalang basketball fanatic sa naturang sakit.

Bukod sa pagdarasal, pag-aaruga ng mga doktor at nurse, mga panalangin ng kanyang pamilya, kaanak at mga kaibigan, pinagaling din si Angara ng madalas na panonood sa cellphone ng mga laro dati ng Boston Celtics sa pangunguna ng legend na si Larry Bird.

“I couldn’t have any visitors so it was quite solitary and lonely,” tanaw-balik ng senador habang nagpapagaling sa COVID-19.

“Thank God for technology so I could do video calls with my family.”

Pinapanood niya sa kanyang cellphone ang mga laro nina Bird, Kevin McHale, Robert Parish at buong Boston Celtics noong 80s.

Maging ang mga bigating boxing fights noong Dekada 80, hindi pinalampas ng senador habang nagbabawi ng lakas.

“I really missed sports and continue to miss sports as we speak,” dugtong ng senador, na nilinaw na Lakers ang team niya noong 80s sa pangunguna nina Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar at James Worthy bagaman nawiwili siyang panoorin din sina Bird at ang Boston.

“Boston really is a sports town,” panapos ni Angara. (Ferdz Delos Santos)