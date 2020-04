Angara nag-donate ng blood plasma

Nakapag-donate na ng kanyang plasma si Senador Sonny Angara isang linggo matapos itong gumaling sa coronavirus disease (COVID-19).

Sa kanyang post sa social medial accounts, sinabi ni Angara na nagtungo siya sa isang Quezon City hospital kung saan nagpakuha siya ng blood plasma.

“Gave my plasma and it went straight to a hospital in QC to a man on a ventilator- a severe case of COVID19,” pahayag ni Angara.

“My wonderful doctors say it could save his life as the antibodies of survivors in past viruses have done. But right now there is just an informal network of hospitals speaking and exchanging notes as to the survivors giving their plasma,” dagdag pa nito.

Ang blood plasma ay tumutukoy sa “colorless liquid” na bahagi rin ng dugo.

Nauna nang nanawagan ang Philippine General Hospital (PGH) sa COVID-19 survivors na mag-donate ng kanilang dugo para sa mga pasyenteng malala na ang kalagayan.

Sinasabing ang dugo o plasma ng mga pasyenteng gumaling sa COVID-19 ay mayroon nang antibodies na panlaban sa naturang karamdaman.

Nanawagan naman si Angara sa mga kapwa niya pasyente na nakarekober sa COVID-19 na mag-donate din ng kanilang blood plasma nang makatulong para sa sa ikagagaling ng may mga COVID-19.

“DOH and IATF and LGUs pls exchange data re the covid survivors subject to their privacy rights, so that we can help other fight this virus. I wish I could pay it back every day but the protocol is you can only give your plasma as a survivor every 14 days,” sabi pa ni Angara.

“Pls pass on to any survivor— they can save lives as we speak! Thanks and pls stay at home and maintain social distancing everyone!” dagdag pa nito. (Dindo Matining)