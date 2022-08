Angara kumita ng P3M sa b-day

Nakalikom ng mahigit P3 milyong para sa Philippine General Hospital (PGH) Foundation ang selebrasyon ng ika-50 taong kaarawan ni Senador Sonny Angara na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

Ayon kay Dennis Legaspi, head media and communications ni Angara, ang selebrasyon na tinaguriang ‘party with a cause’ kung saan ang mga dumalo ay hinikayat na magbigay na lang ng donasyon sa napiling charity sa halip na magdala ng regalo.

“Best part of p[the night is that we raised over P3 million for the PGH Foundation — our chosen beneficiary in lieu of gifts,” sabi ni Angara sa kanyang post sa Instagram noong Linggo ng gabi. (Dindo Matining)